В Армія+ запустили опитування про сухий пайок

У застосунку Армія+ стартувало опитування про склад і пакування сухого пайка українського виробництва. Йдеться про повсякденний набір сухих продуктів на один повноцінний прийом їжі (ПНСП).

Як розповіли у міноборони, так хочуть дізнатися про реальний досвід використання сухпайка та харчові вподобання військовослужбовців, щоб зробити його більш зручним у різних умовах служби.

Опитування охоплює такі питання:

умови та частота споживання сухого пайка на службі;

бажані характеристики: калорійність, компактність, смак, можливість їсти без підігріву чи води;

склад страв: гарніри, джерела білка, перші страви та додаткові енергетичні складники;

зручність пакування в польових умовах та елементи, які залишаються невикористаними.

Ці питання допоможуть сформувати сухпайок, який відповідатиме реальним потребам і умовам служби українських військових.

Пройти опитування можна у відповідному розділі застосунку Армія+ з 29 травня до 12 червня.

Результати збирає та аналізує Агенція оборонних закупівель ДОТ.