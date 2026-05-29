В Армія+ запустили опитування про сухий пайок

Так хочуть дізнатися про реальний досвід використання сухпайка та харчові вподобання військовослужбовців.

Фото: Міноборони

У застосунку Армія+ стартувало опитування про склад і пакування сухого пайка українського виробництва. Йдеться про повсякденний набір сухих продуктів на один повноцінний прийом їжі (ПНСП).

Як розповіли у міноборони, так хочуть дізнатися про реальний досвід використання сухпайка та харчові вподобання військовослужбовців, щоб зробити його більш зручним у різних умовах служби.

Опитування охоплює такі питання:

  • умови та частота споживання сухого пайка на службі;
  • бажані характеристики: калорійність, компактність, смак, можливість їсти без підігріву чи води;
  • склад страв: гарніри, джерела білка, перші страви та додаткові енергетичні складники;
  • зручність пакування в польових умовах та елементи, які залишаються невикористаними.

Ці питання допоможуть сформувати сухпайок, який відповідатиме реальним потребам і умовам служби українських військових. 

Пройти опитування можна у відповідному розділі застосунку Армія+ з 29 травня до 12 червня. 

Результати збирає та аналізує Агенція оборонних закупівель ДОТ.

