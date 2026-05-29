В Армія+ запустили опитування про сухий пайок

У застосунку Армія+ стартувало опитування про склад і пакування сухого пайка українського виробництва. Йдеться про повсякденний набір сухих продуктів на один повноцінний прийом їжі (ПНСП).
Як розповіли у міноборони, так хочуть дізнатися про реальний досвід використання сухпайка та харчові вподобання військовослужбовців, щоб зробити його більш зручним у різних умовах служби.
Опитування охоплює такі питання:
- умови та частота споживання сухого пайка на службі;
- бажані характеристики: калорійність, компактність, смак, можливість їсти без підігріву чи води;
- склад страв: гарніри, джерела білка, перші страви та додаткові енергетичні складники;
- зручність пакування в польових умовах та елементи, які залишаються невикористаними.
Ці питання допоможуть сформувати сухпайок, який відповідатиме реальним потребам і умовам служби українських військових.
Пройти опитування можна у відповідному розділі застосунку Армія+ з 29 травня до 12 червня.
Результати збирає та аналізує Агенція оборонних закупівель ДОТ.
