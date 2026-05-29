Нічна повітряна атака , 267 бойових зіткнень, бої на Покровському та Гуляйпільському напрямках, ворожі обстріли, влучання російського дрона у багатоповерхівку в румунському Галаці, атака Росії на три іноземні торговельні судна.

На світанку 29 травня російський безпілотник пошкодив багатоповерхівку у румунському місті Галац.

Про це пише Digi24 та повідомило міністерство оборони Румунії.

Дрон впав на багатоквартирний будинок, після чого стався вибух і пожежа в квартирі на 10-му поверсі. Двоє людей отримали легкі травми та були доставлені до лікарні. 70 людей було евакуйовано.

Оголошувалася тривога, у повітря піднімалися два літаки F-16, пілоти мали дозвіл на ураження.

«Безпілотник увійшов у повітряний простір Румунії, його відстежували радіолокаційні системи аж до південної частини муніципалітету Галац, та врізався на дах житлового будинку, внаслідок чого виникла пожежа», – розповіли у оборонному відомстві. Згодом додали, що імовірно, це був дрон "Герань-2".

Речник Міністерства національної оборони Крістіан Попович в ефірі Digi24, відповідаючи на запитання, чому не було збито безпілотник, заявив, що Румунія «не може ризикувати створювати більше загроз, ніж може запобігти», а також зазначив, що «армія має суворі обмеження».

У НАТО рішуче засудили «безрозсудність» Росії та пообіцяли продовжувати зміцнювати свою оборону.

Російський дрон встиг пролетіти у повітряному просторі Румунії близько 10 кілометрів перед тим, як влучив в житловий будинок. Про це розповів бригадний генерал Георге Максим під час ранкової пресконференції, передає кореспондентка LB.

"Безпілотник, який спричинив інцидент, був виявлений о 01:46 за 19 кілометрів на схід від Рені. До повітряного простору Румунії він увійшов о 01:52, а о 01:56 був втрачений радарами, пролетівши приблизно 10 кілометрів у національному повітряному просторі", – сказав генерал.

Увечері та вночі 29 травня Росія атакувала три іноземні торговельні судна, що рухалися морським коридором.

Зокрема суховантаж ANT під прапором Вануату, судновласником якого є Туреччина. Він прямував з одного з портів Одеської області з вантажем до Туреччини.

Унаслідок влучання в надбудову корабля виникла пожежа, повідомили Військово-морські сили України.

"Двох поранених членів екіпажу оперативно евакуйовано катерами ВМС ЗС України та доставлено до медичного закладу", – йдеться в повідомленні.

Пожежу швидко локалізували завдяки оперативності ВМС та Морської пошуково-рятувальної служби. Судно відбуксують для ремонту, повідомив віцепрем'єр Олексій Кулеба.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що минулої доби на фронті зафіксовано 267 зіткнень.

Найактивніші бої велися на Покровському (46 штурмів) та Гуляйпільському напрямках (32).

Також Генштаб інформує, що Сили оборони за минулу добу ліквідували ще 960 солдатів, 2 танки, 11 бойових броньованих машин, 28 артилерійських систем, 2 РСЗВ, 4 НРК, 324 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн. Від початку повномасштабного вторгнення втрати російських військ склали близько 1 361 070 осіб.

У ніч на 29 травня, починаючи з 18:00, Росія атакувала балістичною ракетою Іскандер-М/С-400 із Курської області, а також 232 ударними БпЛА типу Shahed, зокрема реактивними, Гербера, Італмас та дронами-імітаторами типу "Пародія". Била із російських напрямків Орел, Курськ, Брянськ, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ і окупованих Гвардійського та Чауди.

За попередньою інформацією станом на 8:30, ППО збила або подавила 217 дронів на півночі, півдні і сході країни.

"Зафіксовано влучання балістичної ракети та 14 ударних БпЛА на 14 локаціях, а також падіння збитих (уламки БпЛА) на 7 локаціях", – йдеться у повідомленні.

У Росії поскаржилися на атаку безпілотників та пожежу на нафтопереробному заводі «Лукойл-Волгограднафтопереробка». Також зафіксували пожежу на території морського порту в місті Темрюк Краснодарського краю. Міноборони РФ звітує про 208 збитих дронів, пише Astra.

Видання цитує губернатора Волгоградської області, який стверджує, що є загиблий і виникли пожежі на двох підприємствах, зокрема «зафіксовано загоряння на хімічному підприємстві Волзького, об'єктах паливно-енергетичного комплексу на півдні Волгограда, а також локальні загоряння».

Раніше встановили, що у Волгограді горить НПЗ «Лукойл-Волгограднафтопереробка». За підрахунками видання, це щонайменше десята атака на цей завод.

Відбулося ініційоване Україною термінове засідання Ради Безпеки ООН, повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, також про це йдеться у пресрелізі ООН.

Під час засідання Радбезу генеральний секретар ООН Гутерреш повідомив, що із лютого 2022 року в Україні загинуло понад 15 тисяч цивільних осіб, серед них майже 800 дітей, а за перші чотири місяці цього року в Україні загинуло більше мирних жителів, ніж за аналогічний період 2025, 2024 чи 2023 років. Лінія фронту практично заморожена через рої дронів, які завдають важких втрат. Цивільна інфраструктура руйнується у величезних масштабах, особливо енергетична.

Генсек ООН закликав до негайної деескалації та повного припинення вогню в Україні, заявивши, що нинішня динаміка війни «ризикує вийти з-під контролю». За його словами, ситуація серйозна, і про це свідчать масовані російські удари 23–24 травня, а також загроза нових атак.

«Смертельна спіраль має зупинитися. Зараз потрібна деескалація – негайна та стійка. Зараз потрібне повне та безумовне припинення вогню. Зараз потрібно більше дипломатії», – зазначив він. За його ловами, «час для миру настав».

Тримаймося!