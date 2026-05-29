Світ

У НАТО відреагували на влучання БпЛА у Румунії: "Ми засуджуємо безрозсудність Росії"

У Альянсі пообіцяли зміцнювати оборону "від усіх загроз". 

Державні прапори країн учасниць НАТО перед штаб-квартирою організації у Брюсселі.
Фото: x.com/NATO

У НАТО відреагували на падіння російського безпілотника на багатоповерхівку у Румунії.

Про це написала речниця Альянсу Еллісон Харт у соцмережі Х.

"Ми засуджуємо безрозсудність Росії, і НАТО продовжуватиме зміцнювати нашу оборону від усіх загроз, включаючи безпілотники", – йдеться у її повідомленні.

Там також зазначено, що НАТО підтримує зв'язок з румунською владою. 

  • На світанку 29 травня російський безпілотник пошкодив багатоповерхівку у румунському місті Галаца. Постраждали двоє людей. 
  • Перед зіткненням у Бреїлі, Тулчі та Галаці було видано повідомлення про повітряну загрозу. У повітря підняли два літаки F-16, що злетіли з Фетешти. За даними міноборони країни, пілоти мали дозвіл на ураження цілей протягом усього періоду тривоги. 
  • Речник Міністерства національної оборони Крістіан Попович, відповідаючи на запитання, чому не було збито безпілотник, заявив, що Румунія «не може ризикувати створювати більше загроз, ніж може запобігти», а також зазначив, що «армія має суворі обмеження». 
