У НАТО відреагували на влучання БпЛА у Румунії: "Ми засуджуємо безрозсудність Росії"

У НАТО відреагували на падіння російського безпілотника на багатоповерхівку у Румунії.
Про це написала речниця Альянсу Еллісон Харт у соцмережі Х.
"Ми засуджуємо безрозсудність Росії, і НАТО продовжуватиме зміцнювати нашу оборону від усіх загроз, включаючи безпілотники", – йдеться у її повідомленні.
Там також зазначено, що НАТО підтримує зв'язок з румунською владою.
Early this morning, an apartment building in Romania was struck by a drone as Russia attacked Ukrainian infrastructure near the border. @SecGenNATO is in touch with Romanian authorities. We condemn Russia’s recklessness, and NATO will continue to strengthen our defences against…— NATO Spokesperson (@NATOpress) May 29, 2026
- На світанку 29 травня російський безпілотник пошкодив багатоповерхівку у румунському місті Галаца. Постраждали двоє людей.
- Перед зіткненням у Бреїлі, Тулчі та Галаці було видано повідомлення про повітряну загрозу. У повітря підняли два літаки F-16, що злетіли з Фетешти. За даними міноборони країни, пілоти мали дозвіл на ураження цілей протягом усього періоду тривоги.
- Речник Міністерства національної оборони Крістіан Попович, відповідаючи на запитання, чому не було збито безпілотник, заявив, що Румунія «не може ризикувати створювати більше загроз, ніж може запобігти», а також зазначив, що «армія має суворі обмеження».