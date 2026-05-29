У НАТО відреагували на влучання БпЛА у Румунії: "Ми засуджуємо безрозсудність Росії"

У Альянсі пообіцяли зміцнювати оборону "від усіх загроз".

У НАТО відреагували на падіння російського безпілотника на багатоповерхівку у Румунії.

Про це написала речниця Альянсу Еллісон Харт у соцмережі Х.

"Ми засуджуємо безрозсудність Росії, і НАТО продовжуватиме зміцнювати нашу оборону від усіх загроз, включаючи безпілотники", – йдеться у її повідомленні.

Там також зазначено, що НАТО підтримує зв'язок з румунською владою.

Early this morning, an apartment building in Romania was struck by a drone as Russia attacked Ukrainian infrastructure near the border. @SecGenNATO is in touch with Romanian authorities. We condemn Russia’s recklessness, and NATO will continue to strengthen our defences against… — NATO Spokesperson (@NATOpress) May 29, 2026