Євросоюз оштрафував Temu на 200 мільйонів євро за небезпечні іграшки та зарядні пристрої

Євросоюз вирішив оштрафувати китайського маркетплейса-гіганта Temu на 200 мільйонів.

Причиною стало те, що платформа не змогла зупинити масовий продаж небезпечних дитячих іграшок і зарядних пристроїв, передає Bloomberg.

Європейська комісія провела розслідування, під час якого інспектори під виглядом звичайних покупців («таємний покупець») замовляли товари на Temu. Експертиза показала, що велика кількість протестованих дитячих товарів і техніки становить реальну загрозу для покупців.

Великий відсоток товарів містив надмірно високий рівень токсичних хімікатів. Крім того, іграшки мали дрібні деталі, які легко від'єднувалися, що створювало ризик удушення для дітей. Чимало зарядних пристроїв, які продавали на платформі, провалили базові тести на технічну безпеку.

Регулятор також звинуватив алгоритми рекомендацій Temu в тому, що вони активно сприяли поширенню і рекламі цих нелегальних і небезпечних товарів.

У результаті штраф виписали в межах нового європейського Закону про цифрові послуги. Цей закон зобов'язує великі компанії з аудиторією понад 45 мільйонів користувачів в ЄС жорстко контролювати якість і безпеку товарів на своїх сайтах. Максимальне покарання за такі порушення може сягати 6% від річного світового обігу компанії.

Temu, що належить китайському холдингу PDD Holdings, став лише другою компанією в історії, яку покарали за цим законом. Першою була соцмережа X (колишній Twitter) Ілона Маска, яку в грудні 2025 року оштрафували на 120 мільйонів євро.

Компанія офіційно висловила незгоду з рішенням Єврокомісії, назвавши суму штрафу «непропорційною». У Temu запевнили, що розслідування стосувалося їхньої першої перевірки ще у 2024 році й абсолютно не відображає поточний стан безпеки на платформі.

Тепер Temu має два місяці, щоб надати Єврокомісії чіткий план виправлення ситуації. Якщо план не затвердять або компанія його не виконає, на неї чекають нові регулярні штрафи. Водночас Temu має право оскаржити нинішній штраф у суді.