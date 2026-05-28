У Бангладеш схожість буйвола з Трампом врятувала тварині життя від жертвопринесення на Курбан-байрам

Буйвол "Трамп"
Фото: EPA/UPG

У Бангладеш рідкісний буйвіл-альбінос, якого прозвали "Дональдом Трампом" через характерне "волосся", уникнув жертвопринесення на свято Курбан-байрам після втручання в останній момент влади країни, передає Reuters із посиланням на представника Міністерства внутрішніх справ країни.

Тварину вагою майже 700 кг уже продали для ритуального забою, коли влада втрутилася, пославшись на міркування безпеки після різкого зростання суспільного інтересу напередодні фестивалю.

Міністр внутрішніх справ Салахуддін Ахмед розпорядився не приносити буйвола в жертву, повернути покупцеві гроші, а саму тварину перевезти до національного зоопарку в Дацці.

«В останній момент було ухвалено рішення не приносити буйвола в жертву через міркування безпеки та незвично високий рівень суспільного інтересу», — сказав представник міністерства.

Те, що починалося як звичайна купівля тварини до мусульманського свята, швидко перетворилося на загальнонаціональну цікавість після того, як відео з буйволом стали вірусними. До ферми почали приходити натовпи людей, а деякі відвідувачі їхали здалеку, щоб побачити його чуб і спокійний характер.

Власник ферми Зіяуддін Мрідха розповів, що ім’я придумав його молодший брат, який помітив схожість.

За словами Мрідхи, тварина незвично лагідна й потребує ретельного догляду, зокрема частого годування та регулярного купання.

Буйволи-альбіноси рідкісні для Бангладеш, де більшість великої рогатої худоби має темне забарвлення. Саме тому тварина виділялася в розпал сезону продажу худоби перед Курбан-байрамом — хоча, ймовірно, саме прізвисько врятувало тварині життя.

