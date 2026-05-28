Світ

США атакували Іран – вдруге цього тижня

Ціллю стало портове місто, з якого Іран запускав дрони. 

Фото: Укрінформ

Американські військові завдали нових ударів по Ірану. Ціллю став військовий об'єкт в Бендер-Аббасі – стратегічному портовому місті. Американське Центральне командування повідомило, що війська збили чотири іранські дрони, що несли загрозу в Ормузькій протоці, пише BBC. Об'єкт в Бендер-Аббасі був атакований в момент підготовки запуску п'ятого дрона. 

Атака США на Іран 28 травня стала другої цього тижня. Хоча офіційно перемир'я триває.

Вашингтон стверджує, що його удари потрібні для самозахисту. Центральне командування США описало дії американських військ як "виважені, суто оборонні та спрямовані на підтримку режиму припинення вогню".

У понеділок США завдали ударів "самооборони" по південному Ірану. Ціллю стали іранські ракетні об'єкти та човни, що мінували Ормузьку протоку. Центком сказав, що метою ударів був "захист наших військ від загроз, які несуть іранські сили". Іран засудив атаку як порушення режиму припинення вогню і сказав, що жодна така дія не залишиться без відповіді. 

Риторика Дональда Трампа стосовно перспектив повноцінної мирної угоди з Іраном змінилися. Якщо на вихідних він казав, що домовленості значною мірою досягнуті, то 27 травня заявив, що Штати незадоволені. Водночас він переконаний, що Іран дуже хоче домовитися. 

"Іран дуже налаштований, вони дуже хочуть укласти угоду. Поки що вони цього не досягли, і ми цим не задоволені, але ми будемо. Або це, або нам доведеться просто завершити роботу", – сказав американський президент. 

