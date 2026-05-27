Литва заявляє, що Росія загострила риторику і посилила інформаційні атаки через успіхи України

При цьому рівень безпосередньої воєнної загрози для Литви залишається низьким.

Росія почала використовувати значно агресивнішу та радикальнішу риторику, але при цьому загальний рівень безпосередньої воєнної загрози для Литви найближчим часом залишається низьким.

Про це заявив директор Департаменту державної безпеки Литви Ремігіюс Брідікіс, передає Delfi.

За словами очільника литовської спецслужби, Кремль активізував інформаційні операції проти Литви та інших країн Балтії через власні труднощі на полі бою в Україні.

Таким чином Росія намагається змусити Литву відмовитися від допомоги Україні або обмежити її, вважає Брідікіс. Оскільки нинішні воєнні дії України є болючими для РФ, Кремль хоче посіяти сумніви серед литовців щодо їхньої власної безпеки та посилити напругу в суспільстві.

Брідікіс вважає, що така поведінка Росії може бути частиною ширшого плану для організації реальних провокацій.