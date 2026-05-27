Кабмін оновив правила проведення аукціонів для проєктів із відновлюваної енергетики

Уряд оновив правила проведення аукціонів для підтримки нових проєктів відновлюваної енергетики із загальним обсягом до 1 ГВт.

Про це повідомив міністр енергетики Денис Шмигаль.

За його словами, держава підтримає нові проєкти при встановленні 700 МВт вітрової генерації, 150 МВт — біогазу, біомаси та малої гідроенергетики, а також 50 МВт — сонячної генерації.

«Також вперше виділяємо окрему квоту — 100 МВт — для сонячних електростанцій у поєднанні з установками зберігання енергії. Це дозволить накопичувати електрику в періоди профіциту та використовувати її під час пікового споживання або дефіциту», - додав очільник Міненерго.

Шмигаль пояснив, що підтримка проєктів буде через механізм ринкової премії: держава компенсує різницю між фактичною ринковою ціною електроенергії та ціною, визначеною за результатами аукціону.