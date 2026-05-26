Близько 40 держав вже долучились до коаліції зимової стійкості України.

Норвегія надасть 40 млн євро гранту на підтримку енергетичної стійкості України.

Про це повідомив міністр енергетики Денис Шмигаль.

За його словами, це стане важливим внеском у здатність України протистояти російським атакам і підтримувати роботу життєво важливих послуг.

"Зараз Україна рухається до моделі розподіленої генерації та енергетичної автономності, де кожен елемент здатний працювати незалежно, а резервне обладнання і швидкість відновлення стають вагомим фактором безпеки", - зазначив Шмигаль.

Від початку року Україна отримала понад 3200 одиниць енергетичного обладнання та більше 312 млн євро внесків до Фонду підтримки енергетики.

"Близько 40 держав та міжнародних фінансових інституцій стали частиною великої коаліції зимової стійкості. Окремо вдячний Норвегії за внески у закупівлю газу для України, що є важливим елементом підготовки до наступного опалювального сезону", - додав Шмигаль.