ГоловнаЕкономікаДержава

В Україні оновили правила малої приватизації

Орендоване майно з поліпшенням продаватимуть через прозорі аукціони.

Фото: Прес-центр Мінекономіки

Уряд оновив правила малої приватизації. Скасовується практика прямого викупу державного та комунального майна. Відтепер орендовані об’єкти з поліпшеннями продаватимуться виключно через електронні прозорі аукціони.

Про це повідомили в Мінекономіки України.

Нові правила передбачають:

  •  заміну непрозорих механізмів викупу державного та комунального майна за заниженими цінами; 
  • окрему процедуру електронних аукціонів для приватизації орендованого майна з поліпшеннями;
  • компенсацію орендарям вартості здійснених поліпшень;
  •  чіткий порядок компенсації або зарахування вартості поліпшень;
  •  механізм реалізації переважного права чинного орендаря;
  •  повна відкритість аукціонів та аналітики в системі «Прозорро.Продажі»;
  •  рівний доступ для громадян і бізнесу до участі у приватизації.

Усі продажі здійснюватимуться через систему Прозорро.Продажі. 

"Очікується, що рішення сприятиме чесній конкуренції, збільшенню надходжень до бюджетів та швидшому поверненню неефективних активів в економічний обіг", - заявили в Мінекономіки.

  • Цьогоріч уряд очікує залучити від приватних інвесторів близько 10 млрд грн надходжень в результаті великої приватизації і 3 млрд — від малої. 
