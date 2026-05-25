В Україні оновили правила малої приватизації

Уряд оновив правила малої приватизації. Скасовується практика прямого викупу державного та комунального майна. Відтепер орендовані об’єкти з поліпшеннями продаватимуться виключно через електронні прозорі аукціони.
Про це повідомили в Мінекономіки України.
Нові правила передбачають:
- заміну непрозорих механізмів викупу державного та комунального майна за заниженими цінами;
- окрему процедуру електронних аукціонів для приватизації орендованого майна з поліпшеннями;
- компенсацію орендарям вартості здійснених поліпшень;
- чіткий порядок компенсації або зарахування вартості поліпшень;
- механізм реалізації переважного права чинного орендаря;
- повна відкритість аукціонів та аналітики в системі «Прозорро.Продажі»;
- рівний доступ для громадян і бізнесу до участі у приватизації.
Усі продажі здійснюватимуться через систему Прозорро.Продажі.
"Очікується, що рішення сприятиме чесній конкуренції, збільшенню надходжень до бюджетів та швидшому поверненню неефективних активів в економічний обіг", - заявили в Мінекономіки.
- Цьогоріч уряд очікує залучити від приватних інвесторів близько 10 млрд грн надходжень в результаті великої приватизації і 3 млрд — від малої.