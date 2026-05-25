В Україні оновили правила малої приватизації

Орендоване майно з поліпшенням продаватимуть через прозорі аукціони.

Уряд оновив правила малої приватизації. Скасовується практика прямого викупу державного та комунального майна. Відтепер орендовані об’єкти з поліпшеннями продаватимуться виключно через електронні прозорі аукціони.

Про це повідомили в Мінекономіки України.

Нові правила передбачають:

заміну непрозорих механізмів викупу державного та комунального майна за заниженими цінами;

окрему процедуру електронних аукціонів для приватизації орендованого майна з поліпшеннями;

компенсацію орендарям вартості здійснених поліпшень;

чіткий порядок компенсації або зарахування вартості поліпшень;

механізм реалізації переважного права чинного орендаря;

повна відкритість аукціонів та аналітики в системі «Прозорро.Продажі»;

рівний доступ для громадян і бізнесу до участі у приватизації.

Усі продажі здійснюватимуться через систему Прозорро.Продажі.

"Очікується, що рішення сприятиме чесній конкуренції, збільшенню надходжень до бюджетів та швидшому поверненню неефективних активів в економічний обіг", - заявили в Мінекономіки.