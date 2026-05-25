Китай і Росія не досягли домовленості щодо будівництва газопроводу "Сила Сибіру – 2"
Китай і Росія не досягли домовленості щодо будівництва газопроводу "Сила Сибіру – 2"
Перекладач Нільс Хокансон: «У 2022-му шведи зрозуміли, що в центрі Європи є величезна країна, про яку вони нічого не знають»
Перекладач Нільс Хокансон: «У 2022-му шведи зрозуміли, що в центрі Європи є величезна країна, про яку вони нічого не знають»
Більшість «прокурорів з інвалідністю» уникає відповідальності. Де обіцяна генпрокурором справедливість?
Більшість «прокурорів з інвалідністю» уникає відповідальності. Де обіцяна генпрокурором справедливість?
Олександр Усик – Ріко Верховен. Трансляція вечора боксу (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)
Олександр Усик – Ріко Верховен. Трансляція вечора боксу (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)
СБУ із Силами оборони успішно відпрацювали по військовому аеродромі "Бельбек" та нафтооб’єктах біля Москви
ВідеоСБУ із Силами оборони успішно відпрацювали по військовому аеродромі "Бельбек" та нафтооб’єктах біля Москви
Олександр Фацевич: «Ми будемо проводити заходи з розшуку ухилянтів разом з ТЦК і СП. Це потрібно для держави»
Олександр Фацевич: «Ми будемо проводити заходи з розшуку ухилянтів разом з ТЦК і СП. Це потрібно для держави»
Помер народний депутат, колишній голова НБУ і ексвіцепрем'єр Степан Кубів. Прощання з ним відбудеться у Львові
Помер народний депутат, колишній голова НБУ і ексвіцепрем'єр Степан Кубів. Прощання з ним відбудеться у Львові
Росіяни закатували в полоні начальника медичної служби «Азову» Олександра Крохмалюка
Росіяни закатували в полоні начальника медичної служби «Азову» Олександра Крохмалюка
Перекладачі Ярина Груша й Алессандро Акіллі: «Ми на тій стадії, коли італійці самі розвінчують міфи про українців»
Перекладачі Ярина Груша й Алессандро Акіллі: «Ми на тій стадії, коли італійці самі розвінчують міфи про українців»
ГоловнаЕкономікаДержава

Частина мешканців п’яти областей залишилася без світла через обстріли

Українців закликають не вмикати потужні прилади увечері. 

Станом на ранок 25 травня частина мешканців п’яти областей залишилися без світла через російські дронові та артилерійські обстріли.

Як розповіли в Укренерго, є нові знеструмлення у Дніпропетровській, Запорізькій, Сумській, Харківській та Черкаській областях. Там, де це дозволяють безпекові умови, вже розпочаті аварійно-відновлювальні роботи. Енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше заживити усіх споживачів.

Споживання електроенергії зменшується. Сьогодні, 25 травня, станом на 09:30, воно було на 1,2% нижчим, ніж в цей же час у п’ятницю, 22 травня. Причиною цього є ясна погода майже на всій території України, через що ефективно працюють побутові сонячні електростанції та відповідно зменшується обсяг енергоспоживання із загальної мережі.

Вчора, 24 травня, добовий максимум споживання був зафіксований увечері. Він був на 1% нижчим, ніж максимум попередньої неділі – 17 травня.

Українців закликають перенести активне енергоспоживання на період найбільш ефективної роботи промислових сонячних електростанцій – з 10:00 до 17:00 і не вмикати кілька потужних електроприладів одночасно у вечірні години – з 18:00 до 22:00. 

Ситуація в енергосистемі може змінюватись. Тому необхідно стежити за повідомленнями на сайтах та офіційних сторінках у соцмережах обленерго.

Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies