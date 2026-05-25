Станом на ранок 25 травня частина мешканців п’яти областей залишилися без світла через російські дронові та артилерійські обстріли.

Як розповіли в Укренерго, є нові знеструмлення у Дніпропетровській, Запорізькій, Сумській, Харківській та Черкаській областях. Там, де це дозволяють безпекові умови, вже розпочаті аварійно-відновлювальні роботи. Енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше заживити усіх споживачів.

Споживання електроенергії зменшується. Сьогодні, 25 травня, станом на 09:30, воно було на 1,2% нижчим, ніж в цей же час у п’ятницю, 22 травня. Причиною цього є ясна погода майже на всій території України, через що ефективно працюють побутові сонячні електростанції та відповідно зменшується обсяг енергоспоживання із загальної мережі.

Вчора, 24 травня, добовий максимум споживання був зафіксований увечері. Він був на 1% нижчим, ніж максимум попередньої неділі – 17 травня.

Українців закликають перенести активне енергоспоживання на період найбільш ефективної роботи промислових сонячних електростанцій – з 10:00 до 17:00 і не вмикати кілька потужних електроприладів одночасно у вечірні години – з 18:00 до 22:00.

Ситуація в енергосистемі може змінюватись. Тому необхідно стежити за повідомленнями на сайтах та офіційних сторінках у соцмережах обленерго.