НБУ випустив восьмикутну монету, присвячену художниці Олександрі Екстер

Монета стала першою з нової серії, присвяченої українським митцям і мисткиням авангардного мистецтва.

Фото: НБУ

Нацбанк України ввів в обіг нову пам’ятну монету "Український авангард. Олександра Екстер". Вона стала першою монетою з нової серії, присвяченої українським митцям і мисткиням авангардного мистецтва.

Про це повідомили у Національному банку України.

Монета має номінал 10 гривень та виготовлена зі срібла 999 проби. Її особливістю стала незвична форма – восьмикутник. Вага монети становить 31,1 грама, а тираж обмежений – до 10 тисяч екземплярів.

На аверсі розміщено кольоровий ескіз театрального костюма до іспанського танцю, створений Олександрою Екстер. На реверсі зображено стилізований фрагмент театральної сцени, що символізує її внесок у сценографію та театральне мистецтво.

Презентація нової монети відбулася 22 травня під час виставки "Авангардистки" у Музеї авангарду в Києві.

Голова НБУ Андрій Пишний наголосив, що випуск монети є частиною роботи над поверненням української культурної спадщини та утвердженням українського мистецтва у світовому контексті.

"Це черговий наш крок, щоб повернути своє. Дати розуміння, що українська культура, українські авангард та модернізм були самодостатні, і ця самодостатність звучить на глобальному рівні", – зазначив Пишний.

Він також підкреслив, що Олександра Екстер змогла інтегрувати українські мотиви, ритми та кольори в європейське мистецтво, а її ім’я сьогодні відоме у всьому світі.

