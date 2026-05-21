Помер народний депутат, колишній голова НБУ і ексвіцепрем'єр Степан Кубів. Прощання з ним відбудеться у Львові
Помер народний депутат, колишній голова НБУ і ексвіцепрем'єр Степан Кубів. Прощання з ним відбудеться у Львові
СБУ із Силами оборони успішно відпрацювали по військовому аеродромі "Бельбек" та нафтооб’єктах біля Москви
ВідеоСБУ із Силами оборони успішно відпрацювали по військовому аеродромі "Бельбек" та нафтооб’єктах біля Москви
Більшість «прокурорів з інвалідністю» уникає відповідальності. Де обіцяна генпрокурором справедливість?
Більшість «прокурорів з інвалідністю» уникає відповідальності. Де обіцяна генпрокурором справедливість?
Перекладач Нільс Хокансон: «У 2022-му шведи зрозуміли, що в центрі Європи є величезна країна, про яку вони нічого не знають»
Перекладач Нільс Хокансон: «У 2022-му шведи зрозуміли, що в центрі Європи є величезна країна, про яку вони…
СБУ викрила у Києві ухилянтську схему, якою скористалися понад тисяча військовозобов’язаних
ФотоСБУ викрила у Києві ухилянтську схему, якою скористалися понад тисяча військовозобов’язаних
Олександр Фацевич: «Ми будемо проводити заходи з розшуку ухилянтів разом з ТЦК і СП. Це потрібно для держави»
Олександр Фацевич: «Ми будемо проводити заходи з розшуку ухилянтів разом з ТЦК і СП. Це потрібно для держави»
Перекладачі Ярина Груша й Алессандро Акіллі: «Ми на тій стадії, коли італійці самі розвінчують міфи про українців»
Перекладачі Ярина Груша й Алессандро Акіллі: «Ми на тій стадії, коли італійці самі розвінчують міфи про українців»
За Єрмака почали вносити заставу. 8 млн обіцяла дати директорка заповідника "Бабин Яр"
За Єрмака почали вносити заставу. 8 млн обіцяла дати директорка заповідника "Бабин Яр"
Квартира для «матінки» як подяка за освячення «Династії»
Квартира для «матінки» як подяка за освячення «Династії»
ГоловнаЕкономікаДержава

На Прикарпатті суд обрав запобіжні заходи чотирьом підозрюваним у розкраданні 8 млн кубометрів газу

Загальна сума застав, які можуть внести підозрювані, сягає понад пів мільярда гривень.

На Прикарпатті суд обрав запобіжні заходи чотирьом підозрюваним у розкраданні 8 млн кубометрів газу
розкрадання газу на Прикарпатті
Фото: Офіс Генпрокурора

Івано-Франківський міський суд обрав запобіжні заходи чотирьом учасникам схеми з розкрадання природного газу із газотранспортної системи України.

Про це повідомив Офіс Генпрокурора.

Прокурори вимагали для підозрюваних - керівника та трьох працівників приватного газовидобувного підприємства - рекордні суми застави.

Згідно з рішеннями суду, зловмисників відправили під варту тримання із можливістю внесення застави. Суми застав становлять 166 млн грн, 200 млн грн, 998 тис грн. та 173 млн грн відповідно. 

Подробиці справи про розкрадання газу

  • Організатором оборудки виявився керівник приватного видобувного підприємства, який залучив до справи трьох своїх підлеглих.
  • Приватна компанія офіційно користувалася державною інфраструктурою для транспортування власного видобутого газу. Облік палива проводили на спеціальному розподільчому вузлі, який контролював та опломбовував «Оператор ГТС України». Проте, як встановило слідство, з січня 2022 року по жовтень 2025 року зловмисники знайшли спосіб обходити держконтроль.
  • Ділки, використовуючи спеціально виготовлений ключ, регулярно перекривали кран на вимірювальній лінії вузла обліку. Через це електронний обчислювач отримував викривлені дані та фіксував значно менші обсяги газу, ніж проходили через трубу насправді.
  • У такий спосіб повз державний облік пройшло понад 8 мільйонів кубометрів газу. Вкрадене з магістралі паливо підприємство оформлювало як «власний щойно видобутий ресурс» і спокійно продавало за ринковими цінами приватним трейдерам. Сума підтверджених експертизою збитків державі перевищила 203 мільйони гривень.
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies