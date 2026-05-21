На Прикарпатті суд обрав запобіжні заходи чотирьом підозрюваним у розкраданні 8 млн кубометрів газу

Івано-Франківський міський суд обрав запобіжні заходи чотирьом учасникам схеми з розкрадання природного газу із газотранспортної системи України.
Про це повідомив Офіс Генпрокурора.
Прокурори вимагали для підозрюваних - керівника та трьох працівників приватного газовидобувного підприємства - рекордні суми застави.
Згідно з рішеннями суду, зловмисників відправили під варту тримання із можливістю внесення застави. Суми застав становлять 166 млн грн, 200 млн грн, 998 тис грн. та 173 млн грн відповідно.
Подробиці справи про розкрадання газу
- Організатором оборудки виявився керівник приватного видобувного підприємства, який залучив до справи трьох своїх підлеглих.
- Приватна компанія офіційно користувалася державною інфраструктурою для транспортування власного видобутого газу. Облік палива проводили на спеціальному розподільчому вузлі, який контролював та опломбовував «Оператор ГТС України». Проте, як встановило слідство, з січня 2022 року по жовтень 2025 року зловмисники знайшли спосіб обходити держконтроль.
- Ділки, використовуючи спеціально виготовлений ключ, регулярно перекривали кран на вимірювальній лінії вузла обліку. Через це електронний обчислювач отримував викривлені дані та фіксував значно менші обсяги газу, ніж проходили через трубу насправді.
- У такий спосіб повз державний облік пройшло понад 8 мільйонів кубометрів газу. Вкрадене з магістралі паливо підприємство оформлювало як «власний щойно видобутий ресурс» і спокійно продавало за ринковими цінами приватним трейдерам. Сума підтверджених експертизою збитків державі перевищила 203 мільйони гривень.