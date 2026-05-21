SpaceX стане публічною компанію: цей крок може зробити Маска трильйонером

Первинна публічна пропозиція космічного техногіганта буде найбільшою в історії Волл-стріт.

Запуск ракети виробництва SpaceX
Фото: SpaceX

Американська компанія SpaceX, яка займається ракетобудівництвом, створила мережу супутникового інтернету Starlink та володіє стартапом зі штучного інтелекту xAI, почне торгувати своїми акціями.

Як пише BBC, творіння Ілона Маска почало розкривати подробиці своєї внутрішньої організації, які раніше були конфіденційними. Це свідчить про перетворення на публічну компанію. Вихід на біржу очікується вже наступного місяця, а первинна публічна пропозиція щодо акцій буде найбільшою в історії Волл-стріт. 

Капіталізація SpaceX становить понад 1,2 трильйона доларів, а Ілон Маск володіє акціями на суму близько 600 мільярдів. Експерти прогнозують, що рішення продавати акції перетворить бізнесмена на першого в історії людства доларового трильйонера.

Попри прогрес технологій освоєння космосу, тісну співпрацю з американським урядом і шалену популярність серед ентузіастів науки, SpaceX не приносить Маску прибутку. Компанія завершила 3 з останніх 4 років зі збитками. Зокрема минулоріч заробила більше 18 мільярдів, але після підбиття фінансового підсумку виявилося, що пішла у мінус на майже 5 мільярдів доларів.   

