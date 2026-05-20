Перекладач Нільс Хокансон: «У 2022-му шведи зрозуміли, що в центрі Європи є величезна країна, про яку вони нічого не знають»
Укрзалізниця оголосила про закупівлю десяти вагонів нового покоління

Фото: Укрзалізниця в Telegram

Укрзалізниця оголошує тендер на постачання 10 вагонів нового покоління.

Цього року вже отримано 9 нових вироблених в Україні пасажирських вагонів. Як продовження щорічної програми оновлення УЗ наразі оголошує закупівлю 10 вагонів нового покоління в більш широкому габариті та більш ефективних протягом життєвого циклу. Очікується, що нові вагони служитимуть на 20 років довше та потребуватимуть меншої кількості сервісного персоналу.

Очікувана вартість закупівлі одного вагона складе близько 110 млн грн.

"Номінально це суттєво дорожче за вагони "старого зразка", але при цьому вартість обслуговування 1 перевезеного пасажира в такому вагоні в перерахунку на подовжений 50-річний термін служби та з урахуванням оптимізованої потреби в сервісі лишиться на фактично тому ж рівні, попри якісні зміни в ергономіці та комфорті для пасажира", - повідомили в Укрзалізниці.

  • За час повномасштабного вторгнення Росія знищила 46 пасажирських вагонів АТ "Укрзалізниця" та 42 вагони приміських поїздів, ще 200 вагонів та поїзд Інтерсіті+ перебувають в черзі на ремонт через обстріли, нальоти дронів та зіткнення.
