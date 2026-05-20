Укрзалізниця оголосила про закупівлю десяти вагонів нового покоління

Укрзалізниця оголошує тендер на постачання 10 вагонів нового покоління.

Про це повідомили в Укрзалізниці.

Цього року вже отримано 9 нових вироблених в Україні пасажирських вагонів. Як продовження щорічної програми оновлення УЗ наразі оголошує закупівлю 10 вагонів нового покоління в більш широкому габариті та більш ефективних протягом життєвого циклу. Очікується, що нові вагони служитимуть на 20 років довше та потребуватимуть меншої кількості сервісного персоналу.

Очікувана вартість закупівлі одного вагона складе близько 110 млн грн.

"Номінально це суттєво дорожче за вагони "старого зразка", але при цьому вартість обслуговування 1 перевезеного пасажира в такому вагоні в перерахунку на подовжений 50-річний термін служби та з урахуванням оптимізованої потреби в сервісі лишиться на фактично тому ж рівні, попри якісні зміни в ергономіці та комфорті для пасажира", - повідомили в Укрзалізниці.