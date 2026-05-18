Через обстріл Дніпропетровщини рух потягів скорегували

Пасажирів просять уважно стежити за сповіщеннями в застосунку, за оголошеннями на вокзалах, повідомленнями поїзних бригад та офіційними оновленнями Укрзалізниці.

Після того, як Росія вночі масовано обстріляла Дніпропетровщину, Укрзалізниця скорегувала рух поїздів.

Як зазначили у перевізника, моніторингові групи затримали відправку низки поїздів через безпосередню загрозу ворожих безпілотників, насамперед на Дніпропетровщині. Пасажири та рухомий склад УЗ не постраждали.

Усі затримки доступні для відслідковування онлайн.

Поїзд №79/80 Дніпро — Львів відправленням із Дніпра 17 травня, прослідує до Києва. Пасажирів, які прямують до Львова, у Києві пересадять на додатковий поїзд №291 Київ — Львів. Орієнтовне відправлення додаткового поїзда з Києва — після прибуття поїзда №79, близько 13:30.

Зворотний рейс №80 Львів — Дніпро відправленням 18 травня стартуватиме з Києва. Для пасажирів зі Львова до Києва призначать підмінний поїзд №292 Львів — Київ. Посадка у Львові за графіком поїзда №80, орієнтовно о 15:10. Після прибуття до Києва пасажири здійснять пересадку в основний склад поїзда.

Поїзд №86/85 Запоріжжя — Львів очікується у Львові близько 21:00, внаслідок чого поїзд №103/104 Львів — Лозова вирушить пізніше графіка, близько 23:00.

Поїзд №285/286 Дніпро — Львів очікується у Львові близько 18:00, відповідно зворотний рейс №286/285 Львів — Дніпро вирушить із запізненням близько 3 годин.

Поїзд №83/84 Дніпро — Ужгород відправленням із Дніпра 17 травня, прослідує до Львова. Пасажирів, які прямують до Ужгорода, у Львові пересадять на окремий склад поїзда. Орієнтовне відправлення зі Львова до Ужгорода — близько 18:00.

Для пасажирів з Ужгорода у зворотному напрямку організують відправлення окремим складом до Львова за розкладом поїзда №83/84, орієнтовно о 16:45. У Львові на пасажирів чекатиме основний склад поїзда.

«Просимо пасажирів уважно стежити за сповіщеннями в застосунку, за оголошеннями на вокзалах, повідомленнями поїзних бригад та офіційними оновленнями Укрзалізниці», – додали у перевізника.