Суспільство / Війна

Армія РФ била по Харківщині КАБами та дронами. Постраждала жінка

Також надали допомогу чоловіку, який постраждав раніше. 

Армія РФ била по Харківщині КАБами та дронами. Постраждала жінка
Наслідки російської атаки на Харківщині
Фото: Харківська ОВА

Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали 8 населених пунктів Харківської області. Внаслідок обстрілу в с. Шипувате Великобурлуцької громади постраждала 63-річна жінка. 

Як розповів начальник ОВА Олег Синєгубов, також медики надали допомогу 43-річному чоловіку, який 15 травня зазнав поранень внаслідок вибуху невідомого пристрою в с. Осинове Куп’янської громади.

Ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння: 

  • 2 КАБ;
  • 1 БпЛА типу «Герань-2»;
  • 6 БпЛА типу «Молнія»;
  • 2 fpv-дрони;
  • 59 БпЛА (тип встановлюється).

Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури:

  • у Богодухівському районі пошкоджено багатоквартирний будинок, 2 приватні будинки, 3 магазини, 2 адмінбудівлі, електромережі, автобус (м. Богодухів), автобус (сел. Золочів);
  • в Ізюмському районі пошкоджено приватний будинок (с. Кам’янка), будинок культури (с. Яремівка);
  • у Харківському районі пошкоджено приватний будинок, господарчу споруду, гараж (с. Нова Козача), приватний будинок (сел. Козача Лопань);
  • у Чугуївському районі пошкоджено колишній дитячий табір (с. Водяне).

Транзитний евакуаційний пункт у Лозовій за добу прийняв 68 людей. Всього від початку роботи в Пункті зареєстровано 34 671 людину.

