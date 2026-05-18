Армія РФ била по Харківщині КАБами та дронами. Постраждала жінка

Також надали допомогу чоловіку, який постраждав раніше.

Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали 8 населених пунктів Харківської області. Внаслідок обстрілу в с. Шипувате Великобурлуцької громади постраждала 63-річна жінка.

Як розповів начальник ОВА Олег Синєгубов, також медики надали допомогу 43-річному чоловіку, який 15 травня зазнав поранень внаслідок вибуху невідомого пристрою в с. Осинове Куп’янської громади.

Ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння:

2 КАБ;

1 БпЛА типу «Герань-2»;

6 БпЛА типу «Молнія»;

2 fpv-дрони;

59 БпЛА (тип встановлюється).

Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури:

у Богодухівському районі пошкоджено багатоквартирний будинок, 2 приватні будинки, 3 магазини, 2 адмінбудівлі, електромережі, автобус (м. Богодухів), автобус (сел. Золочів);

в Ізюмському районі пошкоджено приватний будинок (с. Кам’янка), будинок культури (с. Яремівка);

у Харківському районі пошкоджено приватний будинок, господарчу споруду, гараж (с. Нова Козача), приватний будинок (сел. Козача Лопань);

у Чугуївському районі пошкоджено колишній дитячий табір (с. Водяне).

Транзитний евакуаційний пункт у Лозовій за добу прийняв 68 людей. Всього від початку роботи в Пункті зареєстровано 34 671 людину.