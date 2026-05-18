Суспільство / Війна

Ворог атакував 6 районів Дніпропетровщини. Постраждали десятки людей

Росіяни атакували ракетами, безпілотниками, артилерією та авіабомбами.

Наслідки російської атаки на Дніпропетровщині
Фото: Дніпропетровська ОВА

Упродовж доби російська армія атакувала Дніпропетровську область ракетами, безпілотниками, артилерією та авіабомбами. Станом на 07:30 було відомо про 26 постраждалих. Найбільше – у Дніпрі. 

Як написав у телеграмі начальник ОВА Олександр Ганжа, ворог атакував 6 районів області.

У Дніпрі пошкоджені багатоквартирні і приватні будинки, релігійна установа, виш, підприємство, авто. Постраждали 18 людей.  

У Дніпровському районі виникла пожежа. Понівечені приватні будинки та авто. Поранені дві жінки. Одну з них, 76-річну, госпіталізували. 

У Самарівському районі горіли будинок, адмінбудівля, авто. Пошкоджена й агрофірма.

У Кривому Розі понівечені підприємство та інфраструктура. Поранені чоловіки 36 і 40 років. Вони у лікарні в стані середньої тяжкості.

У Кам'янському районі побиті оселі та авто. Постраждала 74-річна жінка лікуватиметься амбулаторно.

У Синельниківському районі пошкоджені оселі. 65-річний чоловік госпіталізований в стані середньої тяжкості.

На Нікопольщині потерпали Червоногригорівська, Мирівська, Покровська, Марганецька громади. Пошкоджена АЗС. Постраждали жінки 32 і 46 років. Лікуватимуться амбулаторно.

