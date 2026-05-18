Двоє мешканців Чернігівщини постраждали від обстрілів ворога

Упродовж доби російська армія обстрілювала Чернігівську область. Поранені двоє людей. Понівечені будинки, авто, магазин.

Про це повідомили у ДСНС.

У Корюківському районі у двох громадах загорілися житлові будинки та автомобіль. Постраждали двоє людей: 1974 та 2001 років народження, вони у лікарні.

У Чернігові загорілися два автомобілі, а також пошкоджено двоповерхову будівлю. А в Чернігівському районі на території Ріпкинської територіальної громади та м. Городня пошкоджені приватні житлові будинки та будівлю магазину, що не експлуатується.