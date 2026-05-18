Будинки та авто пошкоджені на Миколаївщині унаслідок російських атак

Уночі російська армія атакувала Миколаївську область дронами та із РСЗВ. Люди не постраждали, але пошкоджені авто та будинки.

Про це у телеграмі написав начальник ОВА Віталій Кім.

Вчора в області велась бойова робота.

Зокрема минулого дня ворог атакував FPV-дроном Куцурубську громаду, і у результаті в с. Парутине пошкоджено господарча споруда та автомобіль.

Також тричі РФ атакувала ударними дронами типу «Молнія» Чорноморську та Очаківську громади і завдала ударів по Очаківській громаді, попередньо з РСЗВ. Пошкоджено сім приватних будинків та два автомобілі. Постраждалих немає.