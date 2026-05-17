Для ураження ворожих цілей біля Москви застосували озброєння української розробки - Генштаб

Використовувались RS-1 "Барс", FP-1 "Firepoint", БАРС-СМ "GLADIATOR" тощо.

16-го та в ніч на 17-те травня підрозділи Сил оборони України завдали уражень по низці важливих об’єктів російського агресора у Московській області. 

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Для ураження цілей використовувались українські розробки - RS-1 "Барс", FP-1 "Firepoint", БАРС-СМ "GLADIATOR" тощо.

"За ефективну бойову роботу вдячність воїнам 412 окремої бригади безпілотних систем, 107 реактивної артилерійської Кременчуцької бригади, 19 ракетної бригади "Свята Варвара", 1-го Окремого центру безпілотних систем й іншим представникам Збройних Сил України і всіх Сил безпеки та оборони", - йдеться в повідомленні. 

Зокрема уражено підприємство “Ангстрєм” у Зеленограді Московської області РФ, задіяне у виробництві мікроелектроніки, радіоелектроніки, оптичних систем та робототехніки для високоточної зброї. На території об’єкта зафіксовано пожежу.

Також у Московській області уражено насосну станцію "Солнечногорская", яка є критичною частиною кільцевого нафтопродуктопроводу навколо Москви та використовується для перекачування, зберігання та відвантаження великих обсягів бензину й дизельного пального, зокрема, і для російської армії. Зафіксовано пожежу на території об'єкту. 

Серед іншого уражено командний пункт противника у районі Бунге Донецької області та пункти управління БпЛА ворога в районі Дворічної Харківської області, Завітному на Херсонщині та Удачному на Донеччині.

Крім того, українські воїни завдали уражень по зосередженнях живої сили противника у районах Мирного Донецької області, Красногірського Запорізької області, Волфинському Курської області РФ, а також по двох зосередженнях окупантів у районі Новоекономічного на Донеччині. 

