Пройшов перший етап обміну полоненими. Додому повернулися 205 українців (доповнено)
ГоловнаСуспільствоВійна

Найбільше атак росіяни сьогодні здійснили на Костянтинівському напрямку фронту, – Генштаб

Від початку доби російська армія 46 разів атакувала позиції Сил оборони.

Фото: Генштаб

Від початку доби російська армія 46 разів атакувала позиції Сил оборони на фронті, повідомили у Генштабі ЗСУ.

Тривають артилерійські обстріли прикордонних районів. Сьогодні на Сумщині постраждали населені пункти Товстодубове, Рогізне, Сопич, Кореньок, Марчихина Буда, Суходіл, Уланове, Яструбщина, Безсалівка, Бачівськ, Волфине, Козаче; на Чернігівщині – Єліне, Ясна Поляна, Михальчина-Слобода, Хрінівка. Авіаційних ударів зазнали населені пункти Вільна Слобода та Уланове Сумської області.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках відбулося два боєзіткнень, противник завдав двох авіаційних ударів, застосував три керовані бомби, здійснив 35 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ.

На Південно-Слобожанському напрямку противник чотири рази штурмував позиції наших підрозділів у районах населених пунктів Вовчанські Хутори, Дворічанське та у бік Тернової й Колодязного.

На Куп’янському напрямку противник наступальних дій не проводив.

На Лиманському напрямку з початку доби відбулося п’ять боєзіткнень із противником у напрямку населених пунктів Лиман, Дробишеве та Зарічне.

На Слов’янському напрямку Сили оборони успішно відбили одну спробу загарбників просунутися вперед у бік Рай-Олександрівки.

На Краматорському напрямку наступальних дій противника не зафіксовано. 

На Костянтинівському напрямку загарбники здійснили 14 атак поблизу Костянтинівки, Іванопілля, Іллінівки, Русиного Яру, Торецького, Софіївки та у напрямку Вільного. Три боєзіткнення досі тривають.

На Покровському напрямку з початку доби окупанти 10 разів намагалися потіснити наших воїнів із займаних позицій у районах населених пунктів Родинське, Новоолександрівка, Гришине, Удачне, Молодецьке. Один бій триває.

На Олександрівському напрямку наступальних дій противника не зафіксовано.

На Гуляйпільському напрямку Сили оборони успішно відбили дев’ять ворожих атак у районах населених пунктів Злагода, Варварівка та у бік Нового Запоріжжя, Залізничного й Чарівного. Ще два боєзіткнення тривають.

На Оріхівському напрямку ворог проводив одну безуспішну наступальну дію в районі Білогір’я.

На Придніпровському напрямку наступальних дій ворога не зафіксовано.

На інших напрямках суттєвих змін в обстановці наразі не відбувається. Спроб ворога просуватися не зафіксовано.

