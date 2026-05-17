Від початку доби російська армія 46 разів атакувала позиції Сил оборони на фронті, повідомили у Генштабі ЗСУ.
Тривають артилерійські обстріли прикордонних районів. Сьогодні на Сумщині постраждали населені пункти Товстодубове, Рогізне, Сопич, Кореньок, Марчихина Буда, Суходіл, Уланове, Яструбщина, Безсалівка, Бачівськ, Волфине, Козаче; на Чернігівщині – Єліне, Ясна Поляна, Михальчина-Слобода, Хрінівка. Авіаційних ударів зазнали населені пункти Вільна Слобода та Уланове Сумської області.
На Північно-Слобожанському і Курському напрямках відбулося два боєзіткнень, противник завдав двох авіаційних ударів, застосував три керовані бомби, здійснив 35 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ.
На Південно-Слобожанському напрямку противник чотири рази штурмував позиції наших підрозділів у районах населених пунктів Вовчанські Хутори, Дворічанське та у бік Тернової й Колодязного.
На Куп’янському напрямку противник наступальних дій не проводив.
На Лиманському напрямку з початку доби відбулося п’ять боєзіткнень із противником у напрямку населених пунктів Лиман, Дробишеве та Зарічне.
На Слов’янському напрямку Сили оборони успішно відбили одну спробу загарбників просунутися вперед у бік Рай-Олександрівки.
На Краматорському напрямку наступальних дій противника не зафіксовано.
На Костянтинівському напрямку загарбники здійснили 14 атак поблизу Костянтинівки, Іванопілля, Іллінівки, Русиного Яру, Торецького, Софіївки та у напрямку Вільного. Три боєзіткнення досі тривають.
На Покровському напрямку з початку доби окупанти 10 разів намагалися потіснити наших воїнів із займаних позицій у районах населених пунктів Родинське, Новоолександрівка, Гришине, Удачне, Молодецьке. Один бій триває.
На Олександрівському напрямку наступальних дій противника не зафіксовано.
На Гуляйпільському напрямку Сили оборони успішно відбили дев’ять ворожих атак у районах населених пунктів Злагода, Варварівка та у бік Нового Запоріжжя, Залізничного й Чарівного. Ще два боєзіткнення тривають.
На Оріхівському напрямку ворог проводив одну безуспішну наступальну дію в районі Білогір’я.
На Придніпровському напрямку наступальних дій ворога не зафіксовано.
На інших напрямках суттєвих змін в обстановці наразі не відбувається. Спроб ворога просуватися не зафіксовано.