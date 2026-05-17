Пройшов перший етап обміну полоненими. Додому повернулися 205 українців (доповнено)
Суспільство / Війна

На Сумщині двоє цивільних загинули внаслідок детонації частини дрона

Інцидент стався у Путивльській громаді.

Фото: t.me/hryhorov_oleg

Двоє цивільних загинули внаслідок детонації вибухонебезпечного предмета у Сумській області.

Про це повідомив очільник Сумської ОВА Олег Григоров.

Уранці у Путивльській громаді чоловіки виявили частини безпілотника та завантажили їх до автомобіля. Один із вибухонебезпечних елементів здетонував.

Унаслідок вибуху загинули чоловіки 45 та 47 років.

“Такі знахідки часто можуть становити смертельну небезпеку. У разі виявлення підозрілих або невідомих предметів – не наближайтеся, не торкайтеся та одразу повідомляйте рятувальників або поліцію”, – закликав голова адміністрації.

