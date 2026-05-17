На Сумщині через вибух невідомого предмета постраждала дитина

Хлопець знайшов підозрілий предмет у лісі і приніс його додому.

На Сумщині 12-річний хлопець отримав травми внаслідок вибуху невідомого предмета, який він знайшов і приніс додому. Дитину госпіталізували.

Про це повідомили в Нацполіції в Сумській області.

Інцидент стався в одному з населених пунктів Роменського району. За попередньою інформацією, хлопець знайшов підозрілий предмет і забрав його додому, після чого він вибухнув, коли дитина перебувала поруч.

Унаслідок вибуху хлопець отримав тілесні ушкодження. Його доставили до медичного закладу, де надається необхідна допомога.

На місці події працювали правоохоронці. Наразі вони встановлюють усі обставини інциденту та походження небезпечного предмета.