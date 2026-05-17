Окупанти скинули вибухівку з дрона на мешканця Херсонщини

Унаслідок атаки російського дрона в селі Інгулець Херсонської області загинув 36-річний чоловік.

Про це повідомляє Херсонська обласна прокуратура.

"За даними слідства, 17 травня близько 07:00 військові РФ скинули вибухівку з дрона в с. Інгулець Херсонського району. Унаслідок атаки загинув 36-річний чоловік", – ідеться у повідомленні.

Прокуратура розпочала досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину, що призвів до загибелі людини (ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України).