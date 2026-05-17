За Єрмака почали вносити заставу. 8 млн обіцяла дати директорка заповідника "Бабин Яр"
Сили ППО знищили 279 із 287 ворожих дронів, якими РФ атакувала Україну

У повітряному просторі фіксують нові групи ворожих БпЛА.

ілюстративне фото
Фото: Генштаб

Уночі окупанти атакували Україну 287 ударними БпЛА. Сили ППО знешкодили 279 ворожих дронів. У повітряному просторі фіксують нові групи ворожих БпЛА.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

У ніч на 17 травня (з 19:00 16 травня) противник атакував 287 ударними БпЛА типу Shahed (в т.ч. реактивними), Гербера, Італмас та дронами-імітаторами типу "Пародія" із напрямків: Орел, Курськ, Брянськ, Міллєрово, Шаталово, Приморсько-Ахтарськ – рф., 

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 8:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 279 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас, дрони-імітатори типу "Пародія" на півночі, півдні та на сході країни.

Фото: Повітряні сили ЗСУ

Зафіксовано влучання 8 ударних БпЛА на 7 локаціях, а також падіння уламків на 7 локаціях.

В повітряному просторі нові групи ворожих БпЛА. Дотримуйтесь правил безпеки!

