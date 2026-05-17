Жумаділов підтвердив на ТСК: розмова з Міндічем про бронежилети відбулася під час вечері
ЕксклюзивЖумаділов підтвердив на ТСК: розмова з Міндічем про бронежилети відбулася під час вечері
Сі попередив Трампа, що “тайванське питання” є вирішальним для відносин між США і Китаю
Сі попередив Трампа, що “тайванське питання” є вирішальним для відносин між США і Китаю
За Єрмака почали вносити заставу. 8 млн обіцяла дати директорка заповідника "Бабин Яр"
За Єрмака почали вносити заставу. 8 млн обіцяла дати директорка заповідника "Бабин Яр"
Держпрограма «Доступні ліки» 2026: як отримати, при яких станах, які є плюси і проблеми
Держпрограма «Доступні ліки» 2026: як отримати, при яких станах, які є плюси і проблеми
Олександр Фацевич: «Ми будемо проводити заходи з розшуку ухилянтів разом з ТЦК і СП. Це потрібно для держави»
Олександр Фацевич: «Ми будемо проводити заходи з розшуку ухилянтів разом з ТЦК і СП. Це потрібно для держави»
Квартира для «матінки» як подяка за освячення «Династії»
Квартира для «матінки» як подяка за освячення «Династії»
Пройшов перший етап обміну полоненими. Додому повернулися 205 українців (доповнено)
ФотоПройшов перший етап обміну полоненими. Додому повернулися 205 українців (доповнено)
СБУ викрила у Києві ухилянтську схему, якою скористалися понад тисяча військовозобов’язаних
ФотоСБУ викрила у Києві ухилянтську схему, якою скористалися понад тисяча військовозобов’язаних
Перекладач Нільс Хокансон: “В 2022-му шведи зрозуміли, що в центрі Європи є величезна країна, про яку вони нічого не знають”
Перекладач Нільс Хокансон: “В 2022-му шведи зрозуміли, що в центрі Європи є величезна країна, про яку вони нічого не знають”
ГоловнаСуспільствоВійна

Уночі ворог атакував Дніпро: є постраждалі, понівечене підприємство і будинки

Також під ворожими обстрілами опинилися Криворіжжя, Синельниківщина і Нікопольщина.

Уночі ворог атакував Дніпро: є постраждалі, понівечене підприємство і будинки
наслідки російського обстрілу у місті Дніпро
Фото: Олександр Ганжа

Уночі 17 травня російські окупанти здійснили черговий обстріл Дніпропетровської області. Понад 30 разів ворог атакував чотири райони області безпілотниками та артилерією. Восьмеро поранених.

Про це повідомляє очільник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

У Дніпрі внаслідок нічного обстрілу виникли пожежі. Понівечені підприємство та приватні будинки. Троє людей постраждали. 

наслідки російського обстрілу у місті Дніпро
Фото: Олександр Ганжа
наслідки російського обстрілу у місті Дніпро

70-річну жінку госпіталізували у важкому стані. До лікарів також звернулися двоє чоловіків – 50 та 60 років. Їм надали необхідну допомогу. Обидва будуть лікуватися амбулаторно.

наслідки російського обстрілу у місті Дніпро
Фото: Олександр Ганжа
наслідки російського обстрілу у місті Дніпро

У Криворізькому районі від обстрілів РФ потерпали Кривий Ріг, Лозуватська та Зеленодольська громади. 

Понівечені приватна оселя та інфраструктура. Постраждали четверо людей. Троє в лікарні. Чоловіки 26 та 52 років у важкому стані, 33-річна жінка у стані середньої тяжкості.

На Нікопольщині росіяни поцілили по Нікополю, Марганецькій, Червоногригорівській, Мирівській та Покровській громадах. Пошкоджені підприємство, інфраструктура, багатоповерхівки та приватні будинки.

На Синельниківщині ворог атакував Покровську, Петропавлівську, Межівську громади. Пошкоджені підприємство, приватна оселя і гараж. Поранений 58-річний чоловік. Він у лікарні в стані середньої тяжкості.

Цієї ночі підрозділи ПвК «Схід» у різних районах області знешкодили 56 ударних ворожих БпЛА.

Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies