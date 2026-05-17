Також під ворожими обстрілами опинилися Криворіжжя, Синельниківщина і Нікопольщина.

Уночі 17 травня російські окупанти здійснили черговий обстріл Дніпропетровської області. Понад 30 разів ворог атакував чотири райони області безпілотниками та артилерією. Восьмеро поранених.

Про це повідомляє очільник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

У Дніпрі внаслідок нічного обстрілу виникли пожежі. Понівечені підприємство та приватні будинки. Троє людей постраждали.

Фото: Олександр Ганжа наслідки російського обстрілу у місті Дніпро

70-річну жінку госпіталізували у важкому стані. До лікарів також звернулися двоє чоловіків – 50 та 60 років. Їм надали необхідну допомогу. Обидва будуть лікуватися амбулаторно.

У Криворізькому районі від обстрілів РФ потерпали Кривий Ріг, Лозуватська та Зеленодольська громади.

Понівечені приватна оселя та інфраструктура. Постраждали четверо людей. Троє в лікарні. Чоловіки 26 та 52 років у важкому стані, 33-річна жінка у стані середньої тяжкості.

На Нікопольщині росіяни поцілили по Нікополю, Марганецькій, Червоногригорівській, Мирівській та Покровській громадах. Пошкоджені підприємство, інфраструктура, багатоповерхівки та приватні будинки.

На Синельниківщині ворог атакував Покровську, Петропавлівську, Межівську громади. Пошкоджені підприємство, приватна оселя і гараж. Поранений 58-річний чоловік. Він у лікарні в стані середньої тяжкості.

Цієї ночі підрозділи ПвК «Схід» у різних районах області знешкодили 56 ударних ворожих БпЛА.