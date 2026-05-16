Суспільство / Війна

Сьогодні внаслідок обстрілів Дніпропетровщини 1 людина загинула і 9 постраждали

Серед постраждалих – двоє дітей.

Фото: Телеграм / Олександр Ганжа

Понад 70 разів ворог атакував два райони Дніпропетровщини безпілотниками, артилерією та ракетами. Одна людина загинула. 9 – постраждали, серед них двоє – діти. Про це повідомив очільник ОВА Олександр Ганжа. 

На Нікопольщині під ударом були Нікополь, Марганецька, Покровська, Червоногригорівська і Мирівська громади. Пошкоджені інфраструктура, адмінбудівлі, АЗС, дитсадок, магазин, багатоповерхові та приватні будинки, господарські споруди, авто.

Загинув 38-річний чоловік. Постраждали 9 людей. Двох госпіталізували в стані середньої тяжкості. Решта – на амбулаторному лікуванні. У тому числі й діти – 10-річна дівчинка і 14-річний хлопчик.

На Криворіжжі росіяни поцілили по самому Кривому Рогу та Зеленодольській громаді. Понівечені інфраструктура та підприємство.

