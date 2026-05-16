Олександр Фацевич: «Ми будемо проводити заходи з розшуку ухилянтів разом з ТЦК і СП. Це потрібно для держави»
Олександр Фацевич: «Ми будемо проводити заходи з розшуку ухилянтів разом з ТЦК і СП. Це потрібно для держави»
Держпрограма «Доступні ліки» 2026: як отримати, при яких станах, які є плюси і проблеми
Держпрограма «Доступні ліки» 2026: як отримати, при яких станах, які є плюси і проблеми
Жумаділов підтвердив на ТСК: розмова з Міндічем про бронежилети відбулася під час вечері
ЕксклюзивЖумаділов підтвердив на ТСК: розмова з Міндічем про бронежилети відбулася під час вечері
СБУ викрила у Києві ухилянтську схему, якою скористалися понад тисяча військовозобов’язаних
ФотоСБУ викрила у Києві ухилянтську схему, якою скористалися понад тисяча військовозобов’язаних
За Єрмака почали вносити заставу. 8 млн обіцяла дати директорка заповідника "Бабин Яр"
За Єрмака почали вносити заставу. 8 млн обіцяла дати директорка заповідника "Бабин Яр"
Сі попередив Трампа, що “тайванське питання” є вирішальним для відносин між США і Китаю
Сі попередив Трампа, що “тайванське питання” є вирішальним для відносин між США і Китаю
Пройшов перший етап обміну полоненими. Додому повернулися 205 українців (доповнено)
ФотоПройшов перший етап обміну полоненими. Додому повернулися 205 українців (доповнено)
Перекладач Нільс Хокансон: “В 2022-му шведи зрозуміли, що в центрі Європи є величезна країна, про яку вони нічого не знають”
Перекладач Нільс Хокансон: “В 2022-му шведи зрозуміли, що в центрі Європи є величезна країна, про яку вони нічого не знають”
Квартира для «матінки» як подяка за освячення «Династії»
Квартира для «матінки» як подяка за освячення «Династії»
ГоловнаСуспільствоНаука і релігія

Папа Римський Лев XIV здійснить візит до Франції

Понтифік відвідає Лурд і Париж.

Папа Римський Лев XIV здійснить візит до Франції
Папа Римський Лев XIV

Ватикан оголосив, що Папа Римський Лев XIV здійснить офіційний державний візит до Франції, який триватиме з 25 по 28 вересня, передає Politico

Ця поїздка стане першим офіційним візитом глави Католицької церкви до Франції за останні майже два десятиліття — з моменту приїзду Бенедикта XVI у 2008 році.  

Понтифік відгукнувся на запрошення президента Франції, керівництва місцевої католицької церкви, а також генерального директора ЮНЕСКО. Програма чотириденного візиту передбачає відвідини Парижа, де розташована штаб-квартира ЮНЕСКО, та знаменитого центру паломництва у місті Лурд на південному заході країни.

Окрім вересневої поїздки до Франції, на червень запланований офіційний візит глави Католицької церкви до Іспанії, де Папа проведе зустріч із прем'єр-міністром Педро Санчесом та відвідає Мадрид, Барселону і Канарські острови.

Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies