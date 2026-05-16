Папа Римський Лев XIV здійснить візит до Франції

Ватикан оголосив, що Папа Римський Лев XIV здійснить офіційний державний візит до Франції, який триватиме з 25 по 28 вересня, передає Politico.

Ця поїздка стане першим офіційним візитом глави Католицької церкви до Франції за останні майже два десятиліття — з моменту приїзду Бенедикта XVI у 2008 році.

Понтифік відгукнувся на запрошення президента Франції, керівництва місцевої католицької церкви, а також генерального директора ЮНЕСКО. Програма чотириденного візиту передбачає відвідини Парижа, де розташована штаб-квартира ЮНЕСКО, та знаменитого центру паломництва у місті Лурд на південному заході країни.

Окрім вересневої поїздки до Франції, на червень запланований офіційний візит глави Католицької церкви до Іспанії, де Папа проведе зустріч із прем'єр-міністром Педро Санчесом та відвідає Мадрид, Барселону і Канарські острови.