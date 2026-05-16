Окупанти знову вдарили по середмістю Херсона: є загиблий і поранені

Ворог завдав артилерійського удару по місту.

Фото: Ксенія Новицька

Російські війська здійснили артилерійський удар по центральній частині Херсона. Унаслідок атаки загинула людина, ще двоє поранені.

Про це повідомляє Херсонська обласна прокуратура.

"За процесуального керівництва Херсонської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину, що призвів до загибелі людини (ч. 2 ст. 438 КК України)", – ідеться у повідомленні.

Близько 11:45 15 травня військові РФ здійснили артилерійський обстріл центральної частини Херсона.

Унаслідок ворожої атаки загинув чоловік. Відомо про ще двох поранених цивільних – чоловік та жінка, які отримали травми різного ступеня тяжкості. Їх госпіталізовано до лікарні.

На момент обстрілу усі перебували на вулиці. 

Прокурори спільно зі слідчими поліції здійснюють необхідні слідчі дії для документування чергового воєнного злочину, вчиненого російськими військовими.

