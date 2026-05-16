У Херсоні через атаку російського дрона постраждала дитина

Уранці в Центральному районі Херсона через атаку російського дрона постраждала дитина.
Про це повідомляє Херсонська ОВА.
Відомо, що в момент ворожого удару 15-річний хлопець перебував у приміщенні. Він дістав контузію, вибухову та закриту черепно-мозкову травми.
Бригада "швидкої" доставила його до лікарні у середньому стані тяжкості. Медики проводять обстеження та надають допомогу потерпілому.
- Упродовж минулої доби під російськими обстрілами опинилися 33 населені пункти Херсонської області. Унаслідок обстрілів одна людина загинула, ще 23 цивільних поранені.