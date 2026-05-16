У Херсоні через атаку російського дрона постраждала дитина

Уранці в Центральному районі Херсона через атаку російського дрона постраждала дитина.

Про це повідомляє Херсонська ОВА.

Відомо, що в момент ворожого удару 15-річний хлопець перебував у приміщенні. Він дістав контузію, вибухову та закриту черепно-мозкову травми.

Бригада "швидкої" доставила його до лікарні у середньому стані тяжкості. Медики проводять обстеження та надають допомогу потерпілому.