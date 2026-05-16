Квартира для «матінки» як подяка за освячення «Династії»
Квартира для «матінки» як подяка за освячення «Династії»
Держпрограма «Доступні ліки» 2026: як отримати, при яких станах, які є плюси і проблеми
Держпрограма «Доступні ліки» 2026: як отримати, при яких станах, які є плюси і проблеми
Сі попередив Трампа, що “тайванське питання” є вирішальним для відносин між США і Китаю
Сі попередив Трампа, що “тайванське питання” є вирішальним для відносин між США і Китаю
Пройшов перший етап обміну полоненими. Додому повернулися 205 українців (доповнено)
ФотоПройшов перший етап обміну полоненими. Додому повернулися 205 українців (доповнено)
СБУ викрила у Києві ухилянтську схему, якою скористалися понад тисяча військовозобов’язаних
ФотоСБУ викрила у Києві ухилянтську схему, якою скористалися понад тисяча військовозобов’язаних
Британський доброволець, яки пройшов російський полон, подає в суд на РФ за тортури
Британський доброволець, яки пройшов російський полон, подає в суд на РФ за тортури
Жумаділов підтвердив на ТСК: розмова з Міндічем про бронежилети відбулася під час вечері
ЕксклюзивЖумаділов підтвердив на ТСК: розмова з Міндічем про бронежилети відбулася під час вечері
За Єрмака почали вносити заставу. 8 млн обіцяла дати директорка заповідника "Бабин Яр"
За Єрмака почали вносити заставу. 8 млн обіцяла дати директорка заповідника "Бабин Яр"
«Попросив повідомити дружині, що 200-й». Історія колишнього військовополоненого
«Попросив повідомити дружині, що 200-й». Історія колишнього військовополоненого
ГоловнаСуспільствоВійна

Ворог атакував дронами три райони Харкова: є пошкодження та поранені

Під ударами ворожих дронів опинилися Основ'янський, Шевченківський та Київський райони.

Ворог атакував дронами три райони Харкова: є пошкодження та поранені
наслідки атаки РФ по Харкову
Фото: Харківська ОВА

Уранці 16 травня російські війська атакували три райони Харкова урадрними БпЛА, є постраждалі та пошкодження інфраструктури.

Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

Зафіксовано удар ворожого БпЛА по центральній частині міста у Шевченківському районі. Влучання сталося у дорожнє покриття, внаслідок чого пошкоджено виходи з метрополітену, контактну мережу міського електротранспорту, зупинки громадського транспорту та скління прилеглих будівель. 

Також постраждала будівля навчального закладу. Відомо про постраждалого.

У Київському районі зафіксовано влучання ворожого безпілотника типу "Молнія" у гаражний кооператив. Унаслідок атаки кількість постраждалих зросла до трьох осіб.

В Основ'янському районі зафіксовано падіння уламків. Без постраждалих.

Комунальні служби та екстрені підрозділи працюють на місцях влучань, триває обстеження територій і ліквідація наслідків атаки.

Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies