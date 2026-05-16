Ворог атакував дронами три райони Харкова: є пошкодження та поранені

Уранці 16 травня російські війська атакували три райони Харкова урадрними БпЛА, є постраждалі та пошкодження інфраструктури.
Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов.
Зафіксовано удар ворожого БпЛА по центральній частині міста у Шевченківському районі. Влучання сталося у дорожнє покриття, внаслідок чого пошкоджено виходи з метрополітену, контактну мережу міського електротранспорту, зупинки громадського транспорту та скління прилеглих будівель.
Також постраждала будівля навчального закладу. Відомо про постраждалого.
У Київському районі зафіксовано влучання ворожого безпілотника типу "Молнія" у гаражний кооператив. Унаслідок атаки кількість постраждалих зросла до трьох осіб.
В Основ'янському районі зафіксовано падіння уламків. Без постраждалих.
Комунальні служби та екстрені підрозділи працюють на місцях влучань, триває обстеження територій і ліквідація наслідків атаки.
- 15 травня Росія атакувала бойовими дронами Харків. В Основʼянському району міста постраждала одна людина. У Новобаварському району є влучання у непрацююче підприємство.