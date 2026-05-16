Радник міністра оборони: росіяни можуть встановлювати на "шахедах" засоби РЕБ для придушення дронів-перехоплювачів

РЕБи на "шахедах" також можуть створювати перешкоди РЛС.

Росіяни можуть встановлювати на безпілотниках типу "Шахед" засоби РЕБ для придушення українських дронів-перехоплювачів.

Про це повідомляє радник міністра оборони України Сергій «Флеш» Бескрестнов.

За його словами, наразі існують обґрунтовані підозри, що частина «Шахедів» обладнується засобами РЕБ для ускладнення роботи українських сил протидії безпілотникам.

«Є обґрунтовані підозри, що на окремих “Шахедах” встановлено засоби РЕБ для придушення наших дронів-перехоплювачів та засоби РЕБ для створення перешкод РЛС», – зазначив він.

Радник додає, що поява таких технологічних рішень не є несподіваною, однак важливо оперативно фіксувати всі подібні випадки та аналізувати ситуацію до офіційного підтвердження.

Сергій Бескрестнов закликав військових та фахівців, які спостерігають незвичну поведінку ворожих БпЛА, передавати відповідну інформацію для аналізу через спеціальний сайт: ForFlash.