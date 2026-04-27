Міноборони збільшує постачання дронів-перехоплювачів

Міністерство оборони України нарощує постачання дронів-перехоплювачів. З початку цього року військо вже отримало вдвічі більше дронів-перехоплювачів, ніж за весь 2025 рік.

Про це повідомив очільник відомства Михайло Федоров.

Постачання забезпечують через кілька каналів:

прямі закупівлі за контрактами АОЗ ДОТ;

програму Армія дронів.Бонус;

маркетплейс зброї DOT-Chain Defence.

"Ці дрони вже довели свою ефективність у бойових умовах і суттєво посилили протиповітряну оборону. Вони зменшують навантаження на ракетну ППО, даючи змогу зосередити її ресурси на протидії ворожим ракетам", - розповів Федоров.

За словами очільника Міноборони, дрони-перехоплювачі в сотні разів дешевші за ракетні системи та в десятки разів дешевші за шахеди.У березні дрони-перехоплювачі збили рекордні 33 000+ ворожих БпЛА різного типу.

В структурі Повітряних сил створили командування «малої» ППО, яке посилює захист неба завдяки дронам-перехоплювачам.