Федоров: в березні дрони-перехоплювачі знищили рекордну кількість безпілотників різного типу

Рекордні 33 000+ ворожих БпЛА різного типу знищили дрони-перехоплювачі в березні. Це удвічі більше, ніж у лютому.

Про це повідомив очільник Міноборони Михайло Федоров.

"Дрони-перехоплювачі — українська інновація, яка вже стала ключовою частиною нашої ППО. Лише в березні перехоплювачі збили понад 33 000 ворожих БпЛА різного типу, зокрема шахеди, гербери, молнії, Zala, орлани та інші", - йдеться в повідомленні.

Федоров розповів, що найскладніше збивати реактивні шахеди. Росіяни масштабують їх застосування, швидкість зростає і перехоплення ускладнюється.В Міноборони шукають відповідне технологічне рішення.

Міноборони спільно з виробниками дронів визначили пріоритетні завдання:

1. Розробити та масштабувати технології реактивних дронів-перехоплювачів для протидії реактивним шахедам.

2. Розробити альтернативні системи донаведення для роботи в складних метеорологічних умовах.

Як зазначив Федоров, держава готова на умовах прозорого ринку швидко купувати нові технології у виробників, які ефективно виконають ці завдання та захистять українське небо.