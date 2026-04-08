Українські військові знищили перший російський супутниковий термінал "Спирит-030", – радник міністра оборони
Українські військові знищили перший російський супутниковий термінал "Спирит-030", – радник міністра оборони
Все погано, але надії немає
нова країнаВсе погано, але надії немає
«Коли до тебе прийдуть росіяни, все, що доведеться робити — вчити ворожий гімн». Розповідь Хом’яка — 19-річної операторки FPV
«Коли до тебе прийдуть росіяни, все, що доведеться робити — вчити ворожий гімн». Розповідь Хом’яка — 19-річної операторки FPV
СБУ: на Харківщині затримали керівника регіонального осередку відомої політсили, який займався оборудками
СБУ: на Харківщині затримали керівника регіонального осередку відомої політсили, який займався оборудками
«Фламінго» над Чапаєвськом
«Фламінго» над Чапаєвськом
Уряд Угорщини таємно профінансував приватизацію оборонних підприємств компанією з оточення Орбана, – розслідування
Уряд Угорщини таємно профінансував приватизацію оборонних підприємств компанією з оточення Орбана, – розслідування
Україна, окупована Угорщиною: чого не розповість Орбан
Україна, окупована Угорщиною: чого не розповість Орбан
Жарт на 1 квітня знову посварив уряд Польщі з президентом
Жарт на 1 квітня знову посварив уряд Польщі з президентом
Архітектори відмовилися від проєкту відновлення музею Шухевича у Львові
Архітектори відмовилися від проєкту відновлення музею Шухевича у Львові
Судитимуть ексначальника управління освіти на Кіровоградщині за збитки для бюджету на понад 5 млн грн

Він неналежно проконтролював облік теплової енергії у школах і дитсадках.

Фото: Судова влада

На Кіровоградщині отримав підозру колишній начальник управління освіти, молоді та спорту Світловодської міської ради. 

Про це повідомив Офіс Генерального прокурора.

Експосадовця звинувачують у службовій недбалості, яка призвела до багатомільйонних збитків бюджету. 

За матеріалами слідства, чиновник неналежно контролював облік теплової енергії в освітніх закладах. У 2022 році в кількох школах та садках демонтували теплолічильники для проведення повірки, проте постачальника тепла про це не попередили. Це визначили як втручання в роботу приладів обліку.

Через відсутність офіційно зафіксованих показників лічильників з лютого 2023 року вартість опалення почали нараховувати розрахунковим способом. Такий метод виявився значно дорожчим за фактичне споживання. Експертиза встановила, що внаслідок цього бюджет громади втратив понад 5,24 млн грн.

Наразі триває досудове розслідування. 

Читайте також
