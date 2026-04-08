Судитимуть ексначальника управління освіти на Кіровоградщині за збитки для бюджету на понад 5 млн грн

Він неналежно проконтролював облік теплової енергії у школах і дитсадках.

На Кіровоградщині отримав підозру колишній начальник управління освіти, молоді та спорту Світловодської міської ради.

Про це повідомив Офіс Генерального прокурора.

Експосадовця звинувачують у службовій недбалості, яка призвела до багатомільйонних збитків бюджету.

За матеріалами слідства, чиновник неналежно контролював облік теплової енергії в освітніх закладах. У 2022 році в кількох школах та садках демонтували теплолічильники для проведення повірки, проте постачальника тепла про це не попередили. Це визначили як втручання в роботу приладів обліку.

Через відсутність офіційно зафіксованих показників лічильників з лютого 2023 року вартість опалення почали нараховувати розрахунковим способом. Такий метод виявився значно дорожчим за фактичне споживання. Експертиза встановила, що внаслідок цього бюджет громади втратив понад 5,24 млн грн.

Наразі триває досудове розслідування.