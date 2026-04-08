До 15 років тюрми засудили зрадника, котрий «зливав» росіянам позиції Сил оборони в Ізюмі

Він сам вийшов на адміністратора телеграм-каналу і передавав ворогу необхідні дані.

15 років ув’язнення з конфіскацією майна отримав російський агент, якого затримали торік у вересні на Харківщині.

Про це повідомила Служба безпеки.

Зловмисник коригував ворожий вогонь по Силах оборони на Ізюмському напрямку.

Росіян цікавили пункти базування та маршрути переміщення підрозділів Третього армійського корпусу ЗСУ.

Як встановило розслідування, засудженим є місцевий різноробочий. Він сам вийшов на адміністратора телеграм-каналу, який російські спецслужбісти створили для збору даних про дислокацію українських військ.

Зрадник обходив місцевість і позначав на гугл-картах геолокації зосередження особового складу і техніки Сил оборони. Він також «зливав» окупантам координати об’єктів, які, на його думку, могли використовувати українські оборонці як склади та ремонтні бази.

Під час обшуку у чоловіка вилучили смартфон із доказами його розвідувальних вилазок та контактів із росіянами.

Суд визнав агента винним за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).