Генштаб підтвердив ураження Силами оборони логістики росіян та БРК “Бастіон”

Сили оборони уразили дві російські нафтобази у Феодосії та Гвардійському на ТОТ Криму.

Сили оборони України завдали уражень по важливих логістичних об'єктах РФ, нафтобазах у Криму, а також береговому ракетному комплексу “Бастіон”.

Ураження військових об'єктів ворог підтвердив Генштаб ЗСУ.

"В рамках зниження воєнно-економічного потенціалу РФ у ніч на 8 квітня підрозділи Сил оборони України уразили нафтобази у Феодосії, де виникла пожежа, та Гвардійському на ТОТ АР Крим. На цих об’єктах противник накопичує та зберігає пально-мастильні матеріали для забезпечення своїх військ", – ідеться у повідомленні.

Також українські військові завдали вогневого ураження по складах матеріально-технічних засобів ворога у районах Світлого на ТОТ Запорізької області, Суходільська на ТОТ Луганської області та Великої Новосілки на Донеччині.

Уражено польовий артилерійський склад неподалік Ялти на ТОТ Донецької області, склад БпЛА поблизу Степного тієї ж області та склад боєприпасів у районі населеного пункту Урало-Кавказ на ТОТ Луганщини.

Серед іншого наші воїни вдарили по станції радіо-електронної розвідки в районі Новоозерного та позиційному району берегового ракетного комплексу "Бастіон" в районі Софіївки в тимчасово окупованому українському Криму.

Втрати ворога уточнюються.

"Сили оборони України й надалі системно здійснюватимуть заходи, спрямовані на послаблення наступальних можливостей і зниження бойового потенціалу російської окупаційної армії до повного припинення збройної агресії рф проти України", – додають у Генштабі.