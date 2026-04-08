У Силах оборони розпочав роботу Факультет цифрової трансформації для підготовки IT-фахівців

У Силах оборони розпочав роботу Факультет цифрової трансформації – освітній напрям для фахівців, які впроваджують цифрові рішення у війську.

Як зазначає Міноборони, його створено у межах національного освітнього проєкту CDTO Campus з метою підготовки фахівців з IT, аналітики та управління, які пришвидшують цифровізацію підрозділів.

Цей факультет – частина нової Структури цифрової трансформації.

«Наше завдання – щоб вся ця нова структура, всі дві тисячі людей були заряджені однією ідеєю, однаковими цілями. Ми маємо дати для цього інструменти і синхронно досягати мети», – зазначила на відкритті факультету Оксана Ферчук, заступниця міністра оборони України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації.

Програми факультету поєднують стратегію і практику – глобальне розуміння змін і конкретні інструменти для щоденної роботи в підрозділах. Усе базується на реальному досвіді цифровізації держави та впровадженні технологій під час війни.

Викладають військові та цивільні експерти з оборонного сектору. Це дає змогу поєднати сучасні технологічні підходи з актуальними потребами війська.

Набір проходить у закритому форматі: спочатку фахівця призначають на посаду в структурі цифрової трансформації, далі його подає на навчання безпосередній керівник.

Ключові напрями: