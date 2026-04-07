Медична освіта є найважливішою і водночас найменш медійно престижною складовою медичної системи. Адже тут результати змін і реформ будуть видимими в перспективі 5-10 років мінімум, від нових стандартів до повного циклу підготовки фахівців.

При цьому якісна медична освіта – основа ефективної медицини. Бо скільки б коштів медзаклади не вкладали в обладнання, МРТ, роботів Da Vinci чи інші технології, без підготовленого лікаря якість медичної допомоги залишатиметься низькою.

А в умовах повномасштабної війни зберегти і відновити по максимум кожну людину стає для нас критично важливим.

У 2024-му році у Львові запустили експериментальний проєкт університетської лікарні – першої такої в Україні. За задумкою, напрацьовані за два роки рішення мають потім впливати на всю галузь медичної освіти України та поширитися на частину інших медичних університетів.

Тому ми спільно з Львівським національним медичним університетом впродовж наступних місяців показуватимемо трансформації, які там уже відбулися, і відбуватимуться, і підсумково пояснимо, як це далі відіб’ється на розвитку медичної освіти, і, відповідно, як зможе вплинути потенційно на кожного з нас. Перший випуск уже доступний у відео та текстовій версіях.

Чому ЛНМУ зважився на експеримент? Насамперед – з амбіцій та бажання бути частиною змін, каже ректор Орест Чемерис: «Be the change you wish to see in the world.». Будь тією зміною, яку хочеш бачити у світі. Так свого часу висловився Махатма Ґанді. Не ми вибираємо час та умови, в яких живемо. Але саме ми визначаємо свою роль та своє місце в них. Ми захотіли довести, що можемо запроваджувати нові стандарти в системі вищої медичної освіти в Україні, як би складно це не було. Ми маємо бути тими змінами, яких прагнемо”.

До того ж, запуск університетської лікарні тут вважають торжеством історичної справедливості. Свого часу, понад 200 років тому, медичний факультет Львівського університету мав свою клініку, де приймали пацієнтів та навчали студентів, розповідає ректор: “Навіть територіально це був єдиний квартал споруд навчально-лікувального профілю – над університетським кампусом постали корпуси лікарні. За радянських часів відбулося розділення освітнього закладу та клінічної бази. То ж коли з’явилася нагода повернутися до європейської моделі організації освітньо-лікувального простору – ми нею скористалися”.

Проєкт буде мультимедійним: редакція робитиме незалежні новини, які стосуються медичної освіти, а також розповідатиме непересічні клінічні кейси з університетської лікарні, і через відеоформат показуватиме видозміни, які відбуваються всередині ЛМНУ і як вони впливають на пацієнтів.

“Говорити і показувати процеси, які стратегічно впливатимуть на країну – одна з місій LB.ua. Недарма нашим слоганом є “Дорослий погляд на світ”, – каже шеф-редакторка LB.ua Соня Кошкіна. – Великіі зміни можливі, коли різні люди об’єднуються навколо однієї великої мети. У Львові над змінами в медичному університеті спільно працюють сам університет, підтримує обласна рада, обласна військова адміністрація та Міністерство охорони здоров’я. Тому нам і важливо, і цікаво спостерігати, що вийде. І – головне – наскільки це вплине і на якість меддопомоги для українців, і на престиж медичної професії, і на медичну науку, і – у віддаленій перспективі – на медичний туризм до Львова”.