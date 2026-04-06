Україна, окупована Угорщиною: чого не розповість Орбан
Україна, окупована Угорщиною: чого не розповість Орбан
ГоловнаЗдоров'я

При хворобі Альцгеймера зміни в мозку настають ще до появи проблем із пам'яттю – дослідження

Мільйони людей є носіями гена APOE4 – найпотужнішого фактора ризику хвороби Альцгеймера. Дослідники з Gladstone Institutes (США) виявили, що мозкова активність носіїв APOE4 може змінюватися задовго до появи проблем із пам'яттю. 

Про це повідомляє News Medical з посиланням на дослідження, опубліковане в журналі Nature Aging.

Фото: freepik

Що з’ясували дослідники

Вчені описали точний ланцюг молекулярних подій, що призводять до ранніх змін у нейронах головного мозку, і визначили потенційний спосіб їх корекції.

На моделях мишей підвищене продукування білка Nell2 призводило до того, що нейрони зменшувалися і ставали гіперактивними. Що більш гіперактивними були нейрони в молодих мишей, то серйознішими були проблеми з пам'яттю з віком.

Коли дослідники знизили продукування Nell2, нейрони відновили нормальний розмір і активність – навіть у дорослих мишей з APOE4. 

На думку дослідників, це може стати поштовхом до розробки препаратів, які блокуватимуть Nell2 у людей із високим ризиком розвитку хвороби Альцгеймера, а також сповільнюватимуть її прогресування.

Як проводили дослідження

APOE4 – один із трьох поширених варіантів гена APOE і найбільш значущий для ризику хвороби Альцгеймера. Його виявляють приблизно в одного з чотирьох людей і у 60-75% пацієнтів із хворобою Альцгеймера.

Попередні дослідження показали, що в носіїв гена APOE4 може розвиватися гіперактивність мозку ще до настання середнього віку. Це є передвісником майбутнього когнітивного занепаду. Але як саме APOE4 спричиняє ці ранні зміни і як вони призводять до ризику когнітивного занепаду, було не зрозуміло.

Щоб відповісти на ці запитання, команда вчених проаналізувала записи мозкової активності молодих мишей, а потім дослідила окремі нейрони з їхнього мозку. У молодих мишей з APOE4 вчені виявили гіперактивність нейронів у двох ділянках гіпокампа – важливого центру пам'яті мозку. Це ті самі ділянки, які є гіперактивними у носіїв гена APOE4 серед людей.

Дослідники також вивчали нейрони мишей з APOE3 – варіантом гена APOE, який асоціюється з нижчим ризиком розвитку хвороби Альцгеймера у людей. Нейрони в уражених ділянках мозку були меншими у мишей із геном APOE4, ніж у тих, у кого був ген APOE3. 

У здоровому мозку більшість APOE4 виробляється астроцитами — клітинами, які підтримують і живлять нейрони. Раніше вчені вважали, що саме через вплив на астроцити APOE4 підвищує ризик розвитку хвороби Альцгеймера. Проте нове дослідження показало, що зв'язок між APOE4 і гіперактивністю гіпокампа опосередкований APOE4, утвореним у нейронах.

“Коли ми видалили ген APOE4 з астроцитів, нічого не змінилося. Але видалення його з нейронів відновлювало нормальний розмір і функцію клітин,” — пояснює Міша Зільбертер, провідний автор дослідження.

Щоб зрозуміти, чому нейрони ставали меншими і гіперактивними, вчені проаналізували експресію генів у різних типах клітин гіпокампа. Вони виявили підвищений рівень білка Nell2 у нейронах APOE4.

Застосувавши технологію CRISPRi, яка тимчасово знижує активність гена без зміни ДНК, дослідники зменшили рівень Nell2 у дорослих мишей з APOE4. Після цього нейрони збільшилися і стали менш збудливими. Це показало, що Nell2 безпосередньо спричиняє гіперактивність нейронів.

Хоча Nell2 раніше не досліджували в контексті APOE4, попередні роботи вже демонстрували, що підвищений рівень цього білка у пацієнтів з хворобою Альцгеймера асоціювався з гіршою когнітивною функцією.

Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies