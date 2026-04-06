Про це повідомляє News Medical з посиланням на дослідження, опубліковане в журналі Nature Aging.

Мільйони людей є носіями гена APOE4 – найпотужнішого фактора ризику хвороби Альцгеймера. Дослідники з Gladstone Institutes (США) виявили, що мозкова активність носіїв APOE4 може змінюватися задовго до появи проблем із пам'яттю.

Що з’ясували дослідники

Вчені описали точний ланцюг молекулярних подій, що призводять до ранніх змін у нейронах головного мозку, і визначили потенційний спосіб їх корекції.

На моделях мишей підвищене продукування білка Nell2 призводило до того, що нейрони зменшувалися і ставали гіперактивними. Що більш гіперактивними були нейрони в молодих мишей, то серйознішими були проблеми з пам'яттю з віком.

Коли дослідники знизили продукування Nell2, нейрони відновили нормальний розмір і активність – навіть у дорослих мишей з APOE4.

На думку дослідників, це може стати поштовхом до розробки препаратів, які блокуватимуть Nell2 у людей із високим ризиком розвитку хвороби Альцгеймера, а також сповільнюватимуть її прогресування.

Як проводили дослідження

APOE4 – один із трьох поширених варіантів гена APOE і найбільш значущий для ризику хвороби Альцгеймера. Його виявляють приблизно в одного з чотирьох людей і у 60-75% пацієнтів із хворобою Альцгеймера.

Попередні дослідження показали, що в носіїв гена APOE4 може розвиватися гіперактивність мозку ще до настання середнього віку. Це є передвісником майбутнього когнітивного занепаду. Але як саме APOE4 спричиняє ці ранні зміни і як вони призводять до ризику когнітивного занепаду, було не зрозуміло.

Щоб відповісти на ці запитання, команда вчених проаналізувала записи мозкової активності молодих мишей, а потім дослідила окремі нейрони з їхнього мозку. У молодих мишей з APOE4 вчені виявили гіперактивність нейронів у двох ділянках гіпокампа – важливого центру пам'яті мозку. Це ті самі ділянки, які є гіперактивними у носіїв гена APOE4 серед людей.

Дослідники також вивчали нейрони мишей з APOE3 – варіантом гена APOE, який асоціюється з нижчим ризиком розвитку хвороби Альцгеймера у людей. Нейрони в уражених ділянках мозку були меншими у мишей із геном APOE4, ніж у тих, у кого був ген APOE3.

У здоровому мозку більшість APOE4 виробляється астроцитами — клітинами, які підтримують і живлять нейрони. Раніше вчені вважали, що саме через вплив на астроцити APOE4 підвищує ризик розвитку хвороби Альцгеймера. Проте нове дослідження показало, що зв'язок між APOE4 і гіперактивністю гіпокампа опосередкований APOE4, утвореним у нейронах.

“Коли ми видалили ген APOE4 з астроцитів, нічого не змінилося. Але видалення його з нейронів відновлювало нормальний розмір і функцію клітин,” — пояснює Міша Зільбертер, провідний автор дослідження.

Щоб зрозуміти, чому нейрони ставали меншими і гіперактивними, вчені проаналізували експресію генів у різних типах клітин гіпокампа. Вони виявили підвищений рівень білка Nell2 у нейронах APOE4.

Застосувавши технологію CRISPRi, яка тимчасово знижує активність гена без зміни ДНК, дослідники зменшили рівень Nell2 у дорослих мишей з APOE4. Після цього нейрони збільшилися і стали менш збудливими. Це показало, що Nell2 безпосередньо спричиняє гіперактивність нейронів.

Хоча Nell2 раніше не досліджували в контексті APOE4, попередні роботи вже демонстрували, що підвищений рівень цього білка у пацієнтів з хворобою Альцгеймера асоціювався з гіршою когнітивною функцією.