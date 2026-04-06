У Бангладеш кір вбив за три тижні понад 100 людей, у країні розпочали екстрену вакцинацію

Бангладеш розпочав екстрену кампанію з вакцинації після підозру на спалах кору, який вже забрав життя понад 100 людей – переважно дітей, повідомляє BBC.

Згідно з даними Міністерства охорони здоров'я, загалом зафіксовано 7500 підозр на кір з 15 березня.

Понад 900 з цих випадків було підтверджено – це різке збільшення з 2025 року, коли за весь рік зареєстрували лише 125 випадків кору.

Хоча в Бангладеш давно проводять вакцинацію дітей від цієї заразної хвороби, нещодавній спалах виявив прогалини в програмі.

Представниця ЮНІСЕФ у Бангладеш Рана Флауерс зазначила, що що нинішній спалах кору “наражає на серйозну небезпеку тисячі дітей, особливо наймолодших і найбільш вразливих”.

Спеціальні кампанії з вакцинації не проводили через "політичну ситуацію"

У Бангладеш, країні з населенням 170 мільйонів людей, планові вакцини проти кору роблять дітям віком від дев'яти місяців. Окрім планових щеплень, Бангладеш проводить спеціальні кампанії з вакцинації проти кору кожні чотири роки.

З 2020 року не проводилося жодних спеціальних кампаній з вакцинації проти кору – спочатку через епідемію коронавірусу, а потім через “політичну ситуацію”.

У 2024 році Бангладеш пережив політичні потрясіння, коли масові антиурядові протести скинули багаторічну лідерку Шейх Хасіну. Після усунення Хасіни до влади прийшов тимчасовий уряд, і лише в лютому цього року країна обрала новий кабінет міністрів.

Як інформують представники охорони здоров'я, проблеми із закупівлями призвели до дефіциту вакцин, зокрема проти кору. Багато хто в Бангладеш звинувачує в дефіциті колишній тимчасовий уряд, який контролював нову систему закупівель вакцин.