Папа Римський у великодньому зверненні закликав світових лідерів припинити війни і відмовитися від завоювань

Папа Римський Лев XIV у своєму великодньому зверненні закликав світових лідерів "покласти край конфліктам, що вирують у світі, та відмовитися від завоювань чи панування".

Про це повідомляє Reuters.

Понтифік також висловив жаль, що люди "звикають до насильства, змиряються з ним і стають байдужими".

"Нехай ті, хто має зброю, її складуть! Нехай ті, хто має владу розв’язувати війни, оберуть мир!," - сказав він.

Папа Лев XIV додав, що історія Великодня, коли Біблія говорить, що Ісус воскрес із мертвих через три дні після того, як не чинив опір своїй страті через розп’яття, показує, що Христос був "абсолютно ненасильницьким".

Раніше президент України повідомив, що російські окупанти збільшили інтенсивність ударів по Україні і роблять великодню ескалацію.