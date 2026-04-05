Архітектори відмовилися від проєкту відновлення музею Шухевича у Львові
Архітектори відмовилися від проєкту відновлення музею Шухевича у Львові
Жарт на 1 квітня знову посварив уряд Польщі з президентом
Жарт на 1 квітня знову посварив уряд Польщі з президентом
Горіть, як Усть-Луга
Горіть, як Усть-Луга
Герой України Павло Розлач: «Земля належить тому, чиї берці на ній стоять»
Герой України Павло Розлач: «Земля належить тому, чиї берці на ній стоять»
Все погано, але надії немає
нова країнаВсе погано, але надії немає
«Фламінго» над Чапаєвськом
«Фламінго» над Чапаєвськом
СБУ: на Харківщині затримали керівника регіонального осередку відомої політсили, який займався оборудками
СБУ: на Харківщині затримали керівника регіонального осередку відомої політсили, який займався оборудками
«Коли до тебе прийдуть росіяни, все, що доведеться робити — вчити ворожий гімн». Розповідь Хом’яка — 19-річної операторки FPV
«Коли до тебе прийдуть росіяни, все, що доведеться робити — вчити ворожий гімн». Розповідь Хом’яка — 19-річної операторки FPV
Україна, окупована Угорщиною: чого не розповість Орбан
Україна, окупована Угорщиною: чого не розповість Орбан
Папа Римський у великодньому зверненні закликав світових лідерів припинити війни і відмовитися від завоювань

Він також висловив жаль, що люди "звикають до насильства, змиряються з ним і стають байдужими".

Папа Римський Лев XIV

Папа Римський Лев XIV у своєму великодньому зверненні закликав світових лідерів "покласти край конфліктам, що вирують у світі, та відмовитися від завоювань чи панування".

Про це повідомляє Reuters.

Понтифік також висловив жаль, що люди "звикають до насильства, змиряються з ним і стають байдужими".

"Нехай ті, хто має зброю, її складуть! Нехай ті, хто має владу розв’язувати війни, оберуть мир!," - сказав він. 

Папа Лев XIV додав, що історія Великодня, коли Біблія говорить, що Ісус воскрес із мертвих через три дні після того, як не чинив опір своїй страті через розп’яття, показує, що Христос був "абсолютно ненасильницьким".

Раніше президент України повідомив, що російські окупанти збільшили інтенсивність ударів по Україні і роблять великодню ескалацію. 

Читайте також
