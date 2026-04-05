Президент США виступив з чеговою погрозою Ірану через блокування Ормузької протоки.

Президент США Дональд Трамп виступив із черговою різкою погрозою на адресу Ірану, закликаючи країну відкрити Ормузьку протоку для судноплавства.

Про це він написав у своїй соцмережі Truth Social.

"Вівторок буде "Днем електростанцій" і "Днем мостів" – усе разом, в Ірані. Такого ще не було!!! Відкрийте кляту протоку, ви божевільні виродки, інакше житимете в пеклі – просто дивіться", – написав Дональд Трамп.

Фото: скріншот скріншот з допису Дональда Трампа у соцмережі Truth Social

