Архітектори відмовилися від проєкту відновлення музею Шухевича у Львові
Жарт на 1 квітня знову посварив уряд Польщі з президентом
Горіть, як Усть-Луга
Герой України Павло Розлач: «Земля належить тому, чиї берці на ній стоять»
Все погано, але надії немає
«Фламінго» над Чапаєвськом
СБУ: на Харківщині затримали керівника регіонального осередку відомої політсили, який займався оборудками
«Коли до тебе прийдуть росіяни, все, що доведеться робити — вчити ворожий гімн». Розповідь Хом'яка — 19-річної операторки FPV
Україна, окупована Угорщиною: чого не розповість Орбан
ГоловнаСвіт

"Відкрийте кляту протоку, божевільні виродки", – Трамп пригрозив Ірану новими ударами

Президент США виступив з чеговою погрозою Ірану через блокування Ормузької протоки.

Президент США Дональд Трамп виступає в Овальному кабінеті Білого дому,
Фото: EPA/UPG

Президент США Дональд Трамп виступив із черговою різкою погрозою на адресу Ірану, закликаючи країну відкрити Ормузьку протоку для судноплавства. 

Про це він написав у своїй соцмережі Truth Social.

"Вівторок буде "Днем електростанцій" і "Днем мостів" – усе разом, в Ірані. Такого ще не було!!! Відкрийте кляту протоку, ви божевільні виродки, інакше житимете в пеклі – просто дивіться", – написав Дональд Трамп.

скріншот з допису Дональда Трампа у соцмережі Truth Social
Контекст

  • Через війну зі США та Ізраїлем Іран фактично заблокував Ормузьку протоку. Це перекрило шлях для 20% світового експорту нафти та газу, спровокувавши стрімке зростання цін на енергоносії. 
  • Хоча європейські країни спочатку відмовлялися втручатися, побоюючись втягування у війну, масштаби енергетичної кризи та тиск із боку Вашингтона змусили їх змінити позицію. 
  • 2 квітня понад 40 держав офіційно запустили міжнародну коаліцію, мета якої — забезпечити вільне судноплавство через Ормузьку протоку після завершення війни.
﻿
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies