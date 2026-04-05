Президент США Дональд Трамп виступив із черговою різкою погрозою на адресу Ірану, закликаючи країну відкрити Ормузьку протоку для судноплавства.
Про це він написав у своїй соцмережі Truth Social.
"Вівторок буде "Днем електростанцій" і "Днем мостів" – усе разом, в Ірані. Такого ще не було!!! Відкрийте кляту протоку, ви божевільні виродки, інакше житимете в пеклі – просто дивіться", – написав Дональд Трамп.
Контекст
- Через війну зі США та Ізраїлем Іран фактично заблокував Ормузьку протоку. Це перекрило шлях для 20% світового експорту нафти та газу, спровокувавши стрімке зростання цін на енергоносії.
- Хоча європейські країни спочатку відмовлялися втручатися, побоюючись втягування у війну, масштаби енергетичної кризи та тиск із боку Вашингтона змусили їх змінити позицію.
- 2 квітня понад 40 держав офіційно запустили міжнародну коаліцію, мета якої — забезпечити вільне судноплавство через Ормузьку протоку після завершення війни.