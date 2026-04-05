Жарт на 1 квітня знову посварив уряд Польщі з президентом
Reutеrs: ОПЕК+ може схвалити збільшення видобутку нафти

Вважають, що це зростання здебільшого буде формальним, оскільки ключові учасники не здатні реально наростити виробництво.

Фото: globalresearch.ca

OПЕК+ може схвалити збільшення видобутку нафти під час зустрічі у неділю 5 квітня. Однак це зростання здебільшого буде формальним, оскільки ключові учасники не здатні реально наростити виробництво через війну США та Ізраїлю проти Ірану.

Про це агенцію Reutеrs повідомили чотири джерела в організації.

Війна фактично закрила Ормузьку протоку з кінця лютого та скоротила експорт із країн OPEC+, таких як Саудівська Аравія, ОАЕ, Кувейт і Ірак – єдиних членів групи, які ще до конфлікту могли суттєво збільшувати видобуток.Інші члени, зокрема Росія, не можуть наростити виробництво через західні санкції та пошкодження інфраструктури внаслідок війни проти України.

У країнах Перської затоки також зафіксовані значні руйнування інфраструктури через ракетні та дронові атаки. За словами кількох чиновників регіону, навіть у разі негайного припинення війни та відкриття Ормузької протоки знадобляться місяці, щоб відновити нормальну роботу і досягти планових обсягів видобутку.

На попередній зустрічі 1 березня, коли війна вже почала впливати на постачання, OПEК+ погодилася на незначне збільшення видобутку – на 206 тисяч барелів на добу у квітні.

Через місяць найбільший в історії збій у постачанні нафти, за оцінками, призвів до скорочення пропозиції на 12–15 мільйонів барелів на добу, або до 15% світового ринку.

Ціни на нафту зросли до максимуму за чотири роки – майже до 120 доларів за барель. За оцінками експертів, вони можуть перевищити 150 доларів – історичний максимум – якщо перебої в Ормузькій протоці триватимуть до середини травня.

