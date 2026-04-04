Індія визнала закупівлі іранської нафти

Індія купує нафту, зокрема, в Ірану, щоб подолати поточну енергетичну кризу, заперечуючи, що перешкоди в оплаті заважають цим покупкам.

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на міністерство нафти та природного газу.

Ця заява є рідкісним публічним визнанням енергетичних зв'язків, які Індія значною мірою розірвала внаслідок санкцій США, але які почали відроджуватися завдяки нинішньому конфлікту у регіоні та дозволу Вашингтона на купівлю іранської нафти, що постачається морем.

“На тлі перебоїв у постачанні на Близькому Сході індійські нафтопереробні заводи забезпечили свої потреби в сирій нафті, зокрема з Ірану. Не було жодних перешкод у оплаті імпорту іранської сирої нафти, всупереч поширеним чуткам”, – йдеться у заяві міністерства.

Індія серйозно постраждала від місячної війни в Перській затоці та, зокрема, від фактичного закриття Ормузької протоки. Донедавна третій за величиною імпортер нафти у світі отримував з Близького Сходу приблизно половину своєї сирої нафти та більшу частину скрапленого газу, який використовується для приготування їжі.

Індія стала основним покупцем російської морської нафти після вторгнення в Україну у 2022 році. Проте її нафтопереробні заводи зазвичай уникали підсанкційної нафти з Венесуели чи Ірану, побоюючись потрапити під вторинні санкції США.

З початку конфлікту Індія вела переговори з Іраном, щоб дозволити безпечний прохід суден, заблокованих у Перській затоці.