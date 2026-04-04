Галерея Уфіцці у Флоренції зазнала кібернападу

Всесвітньо відома галерея Уфіцці в італійській Флоренції зазнала втручання у свої електронні системи безпеки та відеонагляду.

Як пише BBC, хакери нібито викрали дані із серверів про коди доступу, мапи приміщень та розташування камер і сигналізації. За цю інформацію вони вимагають у керівництва музею викуп, а відповідне сповіщення було надіслане просто на особистий телефон куратора Сімоне Верде.

Проте керівники галереї запевняють, що зовнішнє проникнення та отримання безпекових даних не з робочих станцій персоналу неможливе. За їхніми словами, не було зафіксовано спроб вдертися до місць зберігання цінних творів, а усі експонати залишаються на місці, окрім тих, які перенесли до сховища в межах реставраційних робіт.

В Уфіцці просять не порівнювати ситуацію з пограбуванням Лувра у Парижі, нагадуючи, що уся техніка для відеонагляду у 2024 році була замінена на більш сучасну.