«Коли до тебе прийдуть росіяни, все, що доведеться робити — вчити ворожий гімн». Розповідь Хом’яка — 19-річної операторки FPV
«Коли до тебе прийдуть росіяни, все, що доведеться робити — вчити ворожий гімн». Розповідь Хом’яка — 19-річної операторки FPV
ГоловнаСвіт

Галерея Уфіцці у Флоренції зазнала кібернападу

Зловмисники отримали безпекову інформацію щодо зібрання шедеврів мистецтва.

Галерея Уфіцці у Флоренції зазнала кібернападу
Галерея Уфіцці
Фото: EPA/UPG

Всесвітньо відома галерея Уфіцці в італійській Флоренції зазнала втручання у свої електронні системи безпеки та відеонагляду.

Як пише BBC, хакери нібито викрали дані із серверів про коди доступу, мапи приміщень та розташування камер і сигналізації. За цю інформацію вони вимагають у керівництва музею викуп, а відповідне сповіщення було надіслане просто на особистий телефон куратора Сімоне Верде.

Проте керівники галереї запевняють, що зовнішнє проникнення та отримання безпекових даних не з робочих станцій персоналу неможливе. За їхніми словами, не було зафіксовано спроб вдертися до місць зберігання цінних творів, а усі експонати залишаються на місці, окрім тих, які перенесли до сховища в межах реставраційних робіт. 

В Уфіцці просять не порівнювати ситуацію з пограбуванням Лувра у Парижі, нагадуючи, що уся техніка для відеонагляду у 2024 році була замінена на більш сучасну.

Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies