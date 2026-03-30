Німецька поліція ідентифікували та оголосили в міжнародний розшук двох громадян Росії, підозрюваних у масштабних кібератаках, які завдали збитків на сотні мільйонів євро.

Про це повідомляє Der Spiegel з посиланням на дані генеральної прокуратури Карлсруе та земельного кримінального відомства Баден-Вюртембергу.

За даними слідства, йдеться про Данііла Максимовича Щукіна та Анатолія Сергійовича Кравчука, які, ймовірно, були членами кіберугруповань GandCrab та REvil. Вони діяли як керівник угруповання та програміст, організовуючи систему цифрового шантажу як у Німеччині, так і за її межами.

У період 2018–2021 років групи GandCrab і REvil здійснювали атаки на внутрішні системи компаній, шифрували дані та вимагали викуп за їх відновлення. Лише в Німеччині зафіксовано близько 130 атак на різні установи, включаючи виробників медичних виробів та культурні організації. Загальні збитки оцінюються приблизно у 35 млн євро, а виплати за викупи склали близько 1,8 млн євро.

Серед найбільш резонансних атак угруповання REvil була кібератака на американську компанію Kaseya у 2021 році, яка торкнулася бізнесу щонайменше 17 країн. Серед останніх випадків – злам ІТ-інфраструктури німецької партії «Ліві».

За даними слідства, угруповання працювало за "партнерською" моделлю: організатори надавали інфраструктуру та програмне забезпечення, а безпосередні атаки здійснювали афілійовані виконавці, розподіляючи прибутки.

Правоохоронці вийшли на слід підозрюваних завдяки аналізу криптовалютних транзакцій та тісній співпраці з міжнародними партнерами. Обидвох кіберзлочинців внесли до списку найбільш розшукуваних осіб Європолу.