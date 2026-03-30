Шрі-Ланка веде переговори щодо російських нафтопродуктів

Державна компанія Шрі-Ланки Ceylon Petroleum Corp веде переговори з російськими нафтовими компаніями щодо імпорту нафтопродуктів через війну на Близькому Сході.

Про це пише Bloomberg.

Компанія Ceypetco – єдиний нафтопереробний завод на острові. Вона обговорює постачання російського бензину та дизелю, оскільки запропонована сира нафта виявилася несумісною з її потужностями, повідомив генеральний директор Маюра Неттікумараге.

За його словами, це «будуть суто комерційні угоди», і «російський уряд сприяє постачанню продуктів». Минулого тижня в Коломбо відбулися переговори з російською делегацією на чолі із заступником міністра енергетики Романом Маршавіним.

Південноазійська країна імпортує більшість пального. Зазвичай Шрі-Ланка закуповує значну частину нафти в Об’єднаних Арабських Еміратах. Через війну постачання з регіону скоротилися, хоча повністю не припинилися. Окрім цього, нафтопродукти імпортуються з Індії та Сінгапуру.

Шрі-Ланка вже забезпечила постачання 38 тисяч тонн пального з Індії, яке прибуло до Коломбо наприкінці тижня, повідомив президент Анура Кумара Діссанаяке.

Водночас управління цивільної авіації країни заявило 27 березня, що запасів авіаційного пального вистачить на 59 днів, тобто до середини травня.

Разом із тим влада змушена підвищувати ціни на пальне та запроваджувати заходи економії, щоб впоратися з наслідками конфлікту.