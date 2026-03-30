"Мадяр" відповів Садовому, який має "багато питань" через дрони в Львові: не збили всього 3% (оновлено)
Мерц більше не бачить потреби постачати Україні крилаті ракети "Таурус"
Архієпископ Сумський і Охтирський Никодим повідомив про те, що очолив УПЦ КП
Гра в імітацію. Експеримент зі статтею про вигадану республіку в науковому журналі і проблема смітникових видань в Україні
Скринінг 40+: що може показати обстеження і що далі. Пояснюють терапевт і ендокринолог
Горіть, як Усть-Луга
Україна, окупована Угорщиною: чого не розповість Орбан
Держетнополітики висунуло вимогу Голосіївському монастирю УПЦ розірвати зв'язки з Москвою
Самотність Патріарха. Як і чим запам'ятається Філарет Денисенко
Світ

Шрі-Ланка веде переговори щодо російських нафтопродуктів

Розглядають постачання російського бензину та дизелю.

Розвантаження палива на заправці Шрі-Ланки
Фото: EPA/UPG

Державна компанія Шрі-Ланки Ceylon Petroleum Corp веде переговори з російськими нафтовими компаніями щодо імпорту нафтопродуктів через війну на Близькому Сході.

Про це пише Bloomberg.

Компанія Ceypetco – єдиний нафтопереробний завод на острові. Вона обговорює постачання російського бензину та дизелю, оскільки запропонована сира нафта виявилася несумісною з її потужностями, повідомив генеральний директор Маюра Неттікумараге.

За його словами, це «будуть суто комерційні угоди», і «російський уряд сприяє постачанню продуктів». Минулого тижня в Коломбо відбулися переговори з російською делегацією на чолі із заступником міністра енергетики Романом Маршавіним.

Південноазійська країна імпортує більшість пального. Зазвичай Шрі-Ланка закуповує значну частину нафти в Об’єднаних Арабських Еміратах. Через війну постачання з регіону скоротилися, хоча повністю не припинилися. Окрім цього, нафтопродукти імпортуються з Індії та Сінгапуру.

Шрі-Ланка вже забезпечила постачання 38 тисяч тонн пального з Індії, яке прибуло до Коломбо наприкінці тижня, повідомив президент Анура Кумара Діссанаяке.

Водночас управління цивільної авіації країни заявило 27 березня, що запасів авіаційного пального вистачить на 59 днів, тобто до середини травня.

Разом із тим влада змушена підвищувати ціни на пальне та запроваджувати заходи економії, щоб впоратися з наслідками конфлікту.

