Нафта Brent подорожчала на $3. Фахівці очікують подальшого зростання цін

Глобальні ціни на нафту у понеділок знову зросли. Еталонна марка Brent подорожчала на понад 3 %, пише BBC. Тепер її вартість складає $115 за барель.

Цінові коливання почалися після того, як підтримувані Іраном хуситські повстанці в Ємені доєдналися до конфлікту і обстріляли цими вихідними Ізраїль ракетами, а Іран анонсував розширення ударів на університети та будинки ізраїльських і американських посадовців. Експерт з енергетичних ринків Шон Фолі з університету Маккуорі заявив, що очікує подальшого зростання цін на нафту, якщо конфлікт не вщухне.

Удари хуситів викликали побоювання, що збройне угруповання може заблокувати постачання енергоносіїв через протоку Баб-ель-Мандеб поблизу Ємену, сказав Фолі.

Блокада цього водного шляху може вдарити ще по 10% світових поставок нафти, "створивши значне навантаження на глобальні ланцюги постачання", вважає він.

Ендрю Ліпоу з консалтингової компанії Lipow Oil Associates сказав, що очікує зростання ціни на нафту марки Brent до 130 доларів за барель найближчими тижнями на тлі загроз світовим поставкам енергоносіїв.

Президент США Дональд Трамп тим часом заявив, що Штати можуть "дуже легко" взяти під контроль іранський острів Харг, що є головним його нафтовим хабом.

За день до початку американо-ізраїльської операції проти Ірану вартість одного бареля Brent становила 72 долари. 19 березня ціна сягнула $119 – найвищої позначки з червня 2022-го.

На ціни вплинуло блокування Іраном важливого шляху транспортування нафти – Ормузької протоки, а також іранські удари по нафтовій промисловості в країнах Затоки. Крім Ірану, Ізраїлю та США, ударів завдає Ліван – по ізраїльських об'єктах. Від вихідних до конфлікту долучився і Ємен.

Війна триває з 28 лютого, і поки що ознак наближення мирної угоди немає. Хоча Трамп запевняє, що переговорний процес із іранцями іде, Тегеран заперечує контакти.